Restricción de tránsito en Libertador entre Paula Albarracín y Circunvalación

El fuego, favorecido por el fuerte viento sur, se extendió rápidamente hasta alcanzar la cocina del restaurante de comida mexicana “Chinga Tu Madre”, donde las pérdidas fueron totales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas y enfriar el lugar. Debido a la baja visibilidad y a las tareas de emergencia, la circulación vehicular por avenida Libertador, en el tramo comprendido entre Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento —unos 300 metros—, quedó restringida de manera preventiva.