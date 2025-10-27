"
Restricción de tránsito en Libertador entre Paula Albarracín y Circunvalación

Un incendio en un baldío cercano a Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento generó pérdidas totales en la cocina del restaurante “Chinga Tu Madre”. Por el humo y el trabajo de bomberos, la circulación en la zona permanece restringida.

La madrugada de este lunes, un incendio desatado en un baldío ubicado en inmediaciones de Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento provocó una densa columna de humo y afectó a un local gastronómico de la zona.

El fuego, favorecido por el fuerte viento sur, se extendió rápidamente hasta alcanzar la cocina del restaurante de comida mexicana “Chinga Tu Madre”, donde las pérdidas fueron totales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas y enfriar el lugar. Debido a la baja visibilidad y a las tareas de emergencia, la circulación vehicular por avenida Libertador, en el tramo comprendido entre Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento —unos 300 metros—, quedó restringida de manera preventiva.

Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución y evitar la zona hasta que finalicen los trabajos de limpieza y evaluación de daños.

