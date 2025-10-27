La madrugada de este lunes, un incendio desatado en un baldío ubicado en inmediaciones de Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento provocó una densa columna de humo y afectó a un local gastronómico de la zona.
Restricción de tránsito en Libertador entre Paula Albarracín y Circunvalación
Un incendio en un baldío cercano a Lateral de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento generó pérdidas totales en la cocina del restaurante “Chinga Tu Madre”. Por el humo y el trabajo de bomberos, la circulación en la zona permanece restringida.