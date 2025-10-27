Bullrich dijo que el Gobierno buscará acuerdos con los "no kirchneristas"

Durante sus declaraciones, valoró el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), a la que calificó como un “sistema de votación extraordinario, porque rompe toda la picardía y la corrupción política, como el voto cadena”. Consideró además que se trata de un método “rápido y un gran paso para la democracia”. Y, en relación con la próxima composición del Congreso, anticipó que a partir del 10 de diciembre habrá “un Congreso Nacional con La Libertad Avanza mucho más fortalecida, con números en diputados y senadores que nos ponen al borde de un acuerdo con sectores no kirchneristas y que tienen voluntad de lograr que la Argentina tenga leyes importantes para bajar el costo país”.

Por último, se refirió a su reemplazo en el Ministerio de Seguridad y sostuvo que “lo que importa es que la misma línea que llevamos hasta ahora, de orden en las calles, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, esa línea la seguirá quien decida el Presidente”.