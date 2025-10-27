El Gobierno buscará abrir una nueva etapa de diálogo con gobernadores y referentes de la oposición, aunque ese acercamiento no incluirá a quienes, según Patricia Bullrich, “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”. También explicó que el objetivo es avanzar en conversaciones con mandatarios "de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio".
Bullrich dijo que el Gobierno buscará acuerdos con los "no kirchneristas"
La ministra de Seguridad Nacional afirmó que el oficialismo abrirá un diálogo con gobernadores de Provincias Unidas y del antiguo Juntos por el Cambio, y que el Congreso se fortalecerá tras el 10 de diciembre.