Trump y la Casa Blanca celebraron el "triunfo de la libertad" en Argentina

El triunfo libertario fue leído en Washington como una victoria compartida. Desde septiembre, el Gobierno estadounidense implementó un paquete de ayuda de US$ 20.000 millones, sumado a líneas de crédito y operaciones de respaldo al peso argentino. Analistas aseguran que esa asistencia fue clave para evitar una devaluación y contener la inflación, la principal bandera política del Gobierno.

image

Sin esa intervención, reconocen en la propia Casa Rosada, Milei no habría llegado al comicio con margen económico ni político. Trump había advertido días antes: “Si Milei no gana, no seremos tan generosos”. El mensaje fue leído como una presión directa para garantizar la continuidad de un aliado estratégico en la región.

La economía y el voto

El rescate norteamericano permitió estabilizar el dólar y devolver cierto optimismo a los mercados, que este lunes respondieron con subas récord: los ADR de bancos argentinos treparon hasta un 50% en Wall Street, mientras que el S&P Merval subió 20%.

Para los analistas, el voto a Milei combinó temor al retorno del peronismo y respaldo a la estabilidad económica. “El Gobierno ganó por miedo al desbande y por falta de alternativa”, explicó Carlos Fara, presidente de la Asociación de Consultores Políticos.

La mirada geopolítica

En Estados Unidos, el resultado fue celebrado como un triunfo de la estrategia de Trump en América Latina, que busca reposicionar la influencia norteamericana frente al avance de China. “Esto representa un éxito geopolítico. Si se gastaron 20 o 40 mil millones, fue un buen negocio en el contexto global”, evaluó un experto citado por medios estadounidenses.

La ayuda de Washington, sin embargo, generó polémica interna: congresistas republicanos y demócratas exigieron explicaciones al Tesoro por el uso de fondos públicos y por las implicancias comerciales del acuerdo. Agricultores norteamericanos alertaron por una posible apertura de las importaciones de carne y soja argentina.

“Una alianza inquebrantable”

Tras los resultados, Milei agradeció públicamente a Trump y a Bessent por su “inquebrantable apoyo”, destacando que la victoria de LLA “es un triunfo del espíritu argentino por la libertad y la prosperidad”.

image

“La audaz visión del presidente Trump de alcanzar la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra cruzada por la libertad. Bajo su liderazgo, el vínculo entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes”, señaló Milei.

El resultado electoral, que superó todas las previsiones, consolidó a La Libertad Avanza como la principal fuerza política del país y ratificó a Milei como el aliado más cercano de la administración Trump en América Latina.

Por Gabriel Rotter.