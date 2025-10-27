"
Por el viento sur, la UNSJ suspendió clases en todos sus niveles educativos

La Universidad Nacional de San Juan informó la suspensión de actividades en todos sus niveles por el alerta meteorológica. La medida incluye a los institutos preuniversitarios y a las distintas facultades.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender las actividades académicas y administrativas en todos sus niveles debido al fuerte viento sur que afectó a la provincia durante la madrugada.

UNSJ

La decisión se tomó en el marco del alerta meteorológica vigente y alcanza tanto a los institutos preuniversitarios como a las facultades de la casa de altos estudios. Desde la UNSJ se indicó que las actividades académicas migrarán al plan de continuidad pedagógica, mientras que las clases de Educación Física no se dictarán en el turno mañana.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia informó que las clases en las escuelas de San Juan se desarrollarán con normalidad.

