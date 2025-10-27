Por el viento sur, la UNSJ suspendió clases en todos sus niveles educativos

UNSJ

La decisión se tomó en el marco del alerta meteorológica vigente y alcanza tanto a los institutos preuniversitarios como a las facultades de la casa de altos estudios. Desde la UNSJ se indicó que las actividades académicas migrarán al plan de continuidad pedagógica, mientras que las clases de Educación Física no se dictarán en el turno mañana.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia informó que las clases en las escuelas de San Juan se desarrollarán con normalidad.