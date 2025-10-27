La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) resolvió suspender las actividades académicas y administrativas en todos sus niveles debido al fuerte viento sur que afectó a la provincia durante la madrugada.
Por el viento sur, la UNSJ suspendió clases en todos sus niveles educativos
La Universidad Nacional de San Juan informó la suspensión de actividades en todos sus niveles por el alerta meteorológica. La medida incluye a los institutos preuniversitarios y a las distintas facultades.