River sufrió pero pasó a cuartos tras vencer por penales a Libertad

La definición desde los doce pasos tuvo como gran figura a Franco Armani, quien le contuvo el remate decisivo a Marcelo Fernández. Además, Jorge Recalde estrelló su disparo en el palo y Ernesto Caballero lo envió desviado.

Por el lado de River convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. El único que falló fue Marcos Acuña, cuyo remate fue atajado por el arquero Martín Silva. Para los paraguayos solo anotó Diego Viera.

Con este triunfo, River se mete entre los ocho mejores de América y enfrentará a Palmeiras, que viene de eliminar con un contundente 4-0 global a Universitario de Perú.