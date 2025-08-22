River Plate avanzó este jueves por la noche a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse por penales 3-1 a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
River sufrió pero pasó a cuartos tras vencer por penales a Libertad
En un Monumental repleto, el Millonario igualó 1-1 en los 90 minutos y se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos. Franco Armani fue clave con una atajada y dos fallos de los paraguayos. Ahora, se viene Palmeiras en los cuartos de final.