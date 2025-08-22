"
River Plate

River sufrió pero pasó a cuartos tras vencer por penales a Libertad

En un Monumental repleto, el Millonario igualó 1-1 en los 90 minutos y se impuso 3-1 en la definición desde los doce pasos. Franco Armani fue clave con una atajada y dos fallos de los paraguayos. Ahora, se viene Palmeiras en los cuartos de final.

River Plate avanzó este jueves por la noche a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse por penales 3-1 a Libertad de Paraguay en el estadio Monumental, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El resultado global terminó igualado 1-1, ya que en el partido de ida en Asunción habían empatado sin goles.

Durante los 90 minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador a los 29’ del primer tiempo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, mientras que Robert Rojas puso la igualdad a los 43’ de esa misma etapa.

La definición desde los doce pasos tuvo como gran figura a Franco Armani, quien le contuvo el remate decisivo a Marcelo Fernández. Además, Jorge Recalde estrelló su disparo en el palo y Ernesto Caballero lo envió desviado.

Por el lado de River convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. El único que falló fue Marcos Acuña, cuyo remate fue atajado por el arquero Martín Silva. Para los paraguayos solo anotó Diego Viera.

Con este triunfo, River se mete entre los ocho mejores de América y enfrentará a Palmeiras, que viene de eliminar con un contundente 4-0 global a Universitario de Perú.

