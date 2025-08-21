A 24 horas del cierre, hay 6 inscriptos para el cargo de Fiscal General

Cómo inscribirse para el cargo de Fiscal General

Hasta mañana a las 23.59, los interesados deberán realizar el trámite a través del sitio web del Poder Judicial de San Juan: www.jussanjuan.gov.ar. Allí estará disponible el formulario de inscripción, que debe completarse y enviarse junto con un archivo PDF que contenga:

Currículum Vitae con foto carnet

Diploma del título de abogado

Certificado de matrícula del Foro de Abogados de la provincia

Una vez enviada la solicitud online, los postulantes deberán presentar en formato papel el legajo completo con los antecedentes detallados en su CV en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Jujuy 162 Sur, Capital.

Posteriormente, los días 25, 26 y 27 de agosto se habilitará un período para que los aspirantes puedan completar documentación o corregir errores. Además, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se podrá plantear impugnaciones respecto a las postulaciones.

La publicación oficial del llamado al concurso se realizó los días 5 y 6 de agosto. Una vez finalizado todo el proceso administrativo, el Consejo de la Magistratura realizará entrevistas a los postulantes y definirá la terna de candidatos, la cual será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano encargado de realizar la designación final.

Actualmente, el cargo se encuentra subrogado por el fiscal Daniel Galvani.