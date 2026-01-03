Fatal siniestro vial en Sarmiento: falleció otro motociclista

El otro involucrado fue Renzo Valentín Cortez, de 26 años, quien guiaba una motocicleta Maverick 110 cc, sin dominio visible. Según el avance de la investigación, Cortez había detenido la marcha sobre la banquina norte de la ruta para que su esposa descendiera e ingresara a la finca donde trabaja. Momentos después, al reincorporarse a la calzada, fue impactado desde atrás por la motocicleta conducida por Zalazar.

Como consecuencia del impacto, Zalazar perdió el control del rodado, cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente en la calzada. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Departamental, donde se constató el fallecimiento de Zalazar pese a los esfuerzos médicos. En tanto, Cortez no presentó lesiones de gravedad y permanece en observación con custodia policial, en calidad de arrestado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 8ª, junto a efectivos de Delitos Especiales y División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. Además, se tomaron declaraciones a trabajadores de la zona que circulaban por el sector y aportaron datos relevantes para reconstruir la mecánica del hecho.

Desde la UFI se informó que la motocicleta conducida por Cortez había sido retirada inicialmente del lugar por familiares y ocultada en un domicilio, aunque posteriormente fue entregada de manera voluntaria por su esposa y trasladada a sede policial para su análisis técnico.

Finalmente, por disposición judicial, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La investigación continúa bajo la intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez.