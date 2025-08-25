Un operativo policial en Caucete terminó con la detención de un hombre acusado de tenencia de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en calle Ignacio de la Roza, en el barrio Villa Etelvina, cuando personal policial interceptó un Renault Megane negro, dominio DEL-154.
Evadió un control policial y lo interceptaron: tenía cocaína en el auto
Un hombre de 31 años fue detenido este lunes en Caucete luego de intentar escapar de un control policial. En su vehículo encontraron 55 envoltorios con cocaína. Intervino la División de Drogas Ilegales y la Auxiliar Fiscal Gauto.