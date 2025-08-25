Evadió un control policial y lo interceptaron: tenía cocaína en el auto

El conductor, identificado como Ibañez Ruarte Mayco Adrián, de 31 años, intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Sin embargo, fue rápidamente reducido por los efectivos luego de generar disturbios e insultar al personal.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron dos recipientes que contenían 55 envoltorios de sustancia blanca. Una prueba de campo confirmó que se trataba de 20 gramos de cocaína.