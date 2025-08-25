"
Evadió un control policial y lo interceptaron: tenía cocaína en el auto

Un hombre de 31 años fue detenido este lunes en Caucete luego de intentar escapar de un control policial. En su vehículo encontraron 55 envoltorios con cocaína. Intervino la División de Drogas Ilegales y la Auxiliar Fiscal Gauto.

Un operativo policial en Caucete terminó con la detención de un hombre acusado de tenencia de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en calle Ignacio de la Roza, en el barrio Villa Etelvina, cuando personal policial interceptó un Renault Megane negro, dominio DEL-154.

El conductor, identificado como Ibañez Ruarte Mayco Adrián, de 31 años, intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Sin embargo, fue rápidamente reducido por los efectivos luego de generar disturbios e insultar al personal.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados hallaron dos recipientes que contenían 55 envoltorios de sustancia blanca. Una prueba de campo confirmó que se trataba de 20 gramos de cocaína.

De inmediato intervino la División de Drogas Ilegales, mientras que la Auxiliar Fiscal, Dra. Gauto, dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del sujeto, que quedó a disposición de la Justicia.

