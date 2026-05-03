Mamá, estudiante y candidata: Guadalupe Sánchez Zito va por el Miss Universo Argentina

Guadalupe no llega sola al certamen: detrás hay un recorrido que mezcla modelaje, maternidad y estudio. Se inició en las pasarelas, luego se radicó en Buenos Aires para continuar su carrera profesional y hoy, además de prepararse para el concurso, cursa psicología social y es mamá. Un perfil que va mucho más allá de la corona.

En sus redes sociales, compartió parte de lo que siente ante este momento: "Cada paso que doy en este certamen lleva el amor de mi provincia, de mi gente y de mis raíces". Y al ser coronada Miss Universo San Juan 2026 ya había dejado en claro su postura: "Representar a San Juan no es solo portar una banda, es llevar conmigo su gente, su hospitalidad y esa calidez única que define al alma sanjuanina".

De cara a la competencia, trabaja en oratoria, pasarela, compromiso social y formación cultural, y convocó al público a seguir su camino a través de sus redes y las plataformas oficiales del certamen.