Tiene una banda, un sueño y toda una provincia detrás. Guadalupe Sánchez Zito fue seleccionada como la representante sanjuanina en el Miss Universo Argentina 2026, uno de los concursos de belleza más importantes del país, y ya está en plena preparación para afrontar el desafío.
Mamá, estudiante y candidata: Guadalupe Sánchez Zito va por el Miss Universo Argentina
Guadalupe Sánchez Zito, Miss Universo San Juan 2026, competirá los días 23 y 25 de mayo en Buenos Aires por la corona nacional. La joven es mamá, estudia psicología social y ya está en plena preparación para el certamen.