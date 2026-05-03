"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > estudiante

Mamá, estudiante y candidata: Guadalupe Sánchez Zito va por el Miss Universo Argentina

Guadalupe Sánchez Zito, Miss Universo San Juan 2026, competirá los días 23 y 25 de mayo en Buenos Aires por la corona nacional. La joven es mamá, estudia psicología social y ya está en plena preparación para el certamen.

Tiene una banda, un sueño y toda una provincia detrás. Guadalupe Sánchez Zito fue seleccionada como la representante sanjuanina en el Miss Universo Argentina 2026, uno de los concursos de belleza más importantes del país, y ya está en plena preparación para afrontar el desafío.

La competencia se desarrollará los días 23 y 25 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La etapa preliminar tendrá lugar en el Teatro Empire, mientras que la gran final se realizará en el Teatro Metropolitan Sura, donde se elegirá a la representante argentina para la instancia internacional.

image

Te puede interesar...

Guadalupe no llega sola al certamen: detrás hay un recorrido que mezcla modelaje, maternidad y estudio. Se inició en las pasarelas, luego se radicó en Buenos Aires para continuar su carrera profesional y hoy, además de prepararse para el concurso, cursa psicología social y es mamá. Un perfil que va mucho más allá de la corona.

En sus redes sociales, compartió parte de lo que siente ante este momento: "Cada paso que doy en este certamen lleva el amor de mi provincia, de mi gente y de mis raíces". Y al ser coronada Miss Universo San Juan 2026 ya había dejado en claro su postura: "Representar a San Juan no es solo portar una banda, es llevar conmigo su gente, su hospitalidad y esa calidez única que define al alma sanjuanina".

De cara a la competencia, trabaja en oratoria, pasarela, compromiso social y formación cultural, y convocó al público a seguir su camino a través de sus redes y las plataformas oficiales del certamen.

Temas

Te puede interesar