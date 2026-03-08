Escapó del juicio, lo detuvieron y terminó condenado por abusar de sus hijos

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual (UFI ANIVI), a cargo de la fiscal Ingrid Schott.

Los hechos acreditados

Según lo reconstruido durante la instrucción, el hombre convivió con los menores —identificados con iniciales para preservar su identidad— en distintos domicilios de la provincia, primero en el departamento Chimbas y luego en Jáchal.

En ese contexto de convivencia familiar, y aprovechando la relación de confianza con los niños, el imputado protagonizó distintos episodios que derivaron en la denuncia y posterior investigación judicial.

Tras analizar la evidencia reunida en el expediente, el tribunal resolvió declararlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia previa con las víctimas.

Como resultado del acuerdo alcanzado, el tribunal dispuso una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, se ordenó la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia quede firme, por lo que fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

En la misma resolución, la Justicia también declaró la reincidencia del imputado, un aspecto que quedó incorporado en la sentencia dictada por el tribunal.