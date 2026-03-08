"
Escapó del juicio, lo detuvieron y terminó condenado por abusar de sus hijos

El acusado había estado prófugo cuando debía enfrentar el juicio. Tras ser detenido y ante las pruebas reunidas por la fiscalía, reconoció los hechos y recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

La Justicia de San Juan resolvió este viernes condenar a un hombre identificado como R.T. a 3 años y 6 meses de prisión efectiva tras encontrarlo culpable de abusos reiterados agravados por el vínculo en perjuicio de sus tres hijos menores.

El caso había tenido un capítulo previo cuando el imputado no se presentó al inicio del debate oral y permaneció prófugo, situación que derivó en un operativo de búsqueda. Finalmente fue capturado durante la última semana y este 6 de marzo de 2026 compareció ante el tribunal en condición de detenido.

Durante la audiencia, y frente a las pruebas reunidas durante la investigación, el acusado decidió reconocer su responsabilidad y aceptar el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y su defensa.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual (UFI ANIVI), a cargo de la fiscal Ingrid Schott.

Los hechos acreditados

Según lo reconstruido durante la instrucción, el hombre convivió con los menores —identificados con iniciales para preservar su identidad— en distintos domicilios de la provincia, primero en el departamento Chimbas y luego en Jáchal.

En ese contexto de convivencia familiar, y aprovechando la relación de confianza con los niños, el imputado protagonizó distintos episodios que derivaron en la denuncia y posterior investigación judicial.

Tras analizar la evidencia reunida en el expediente, el tribunal resolvió declararlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo y la convivencia previa con las víctimas.

Como resultado del acuerdo alcanzado, el tribunal dispuso una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, se ordenó la prisión preventiva del condenado hasta que la sentencia quede firme, por lo que fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

En la misma resolución, la Justicia también declaró la reincidencia del imputado, un aspecto que quedó incorporado en la sentencia dictada por el tribunal.

