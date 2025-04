"Era más que una amiga", la  hermana de Amarfil habló del vínculo con Luciana Bustos

Graciela también describió cómo Luciana se había convertido en parte integral de la familia. “Con los años, ella se volvió parte de la familia. Mi hermano le decía ‘vida’, le tenía un cariño muy especial”.

Graciela mencionó que, en 2019, Luciana y Marcelo iniciaron un negocio inmobiliario. “Miraban terrenos para comprar, edificar y venderlos. No sabía con exactitud cómo era su modelo de negocio, ya que eran muy cerrados, pero sí me contaron que pensaban abrir dos gimnasios. Creemos que el desencadenante fue la plata, no encuentro otro motivo”, dijo, sugiriendo que problemas financieros podrían haber jugado un papel clave en lo sucedido.

La noche del 16 de enero, cuando Luciana llamó a Graciela en la madrugada, entre la 1:30 y las 2:00, para informarle que su hermano se había “matado”. Sin embargo, las autoridades no creyeron en su versión inicial, y con el tiempo, la investigación llevó a la acusación formal contra Luciana por el homicidio de Marcelo Amarfil.

Comenzó el juicio contra Luciana Bustos por el crimen de José Amarfil

El juicio contra Luciana Bustos Sánchez tuvo su primera audiencia del debate oral y público este lunes. Bustos decidió no declarar y enfrenta la acusación de “homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo y por mediar alevosía”.