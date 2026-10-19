Una enfermera de 57 años fue víctima de un violento robo cuando llegó a una vivienda del barrio Del Bono para atender a un paciente con internación domiciliaria. El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 14.30, y quedó registrado por una cámara de seguridad.
El video del violento robo a una enfermera en el barrio Del Bono
Myriam Sagua, de 57 años, sufrió el ataque el sábado por la tarde en el barrio Del Bono. Una cámara de seguridad registró cómo uno de los delincuentes la empujó violentamente para llevarse su moto 110 cc. La víctima denunció el hecho en la Comisaría 4ª