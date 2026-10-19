El video del violento robo a una enfermera en el barrio Del Bono

La víctima, identificada como Myriam Sagua, había estacionado su moto 110 cc cuando llegaron dos delincuentes a bordo de una motocicleta negra. En las imágenes se observa cómo uno de ellos se baja y la empuja con fuerza hasta hacerla caer al suelo.

Mientras la mujer intenta reincorporarse tras el golpe, los ladrones se llevan el rodado en cuestión de segundos. La caída fue violenta y, según la secuencia, Sagua también podría haber impactado contra la pared de la vivienda.