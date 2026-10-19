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El video del violento robo a una enfermera en el barrio Del Bono

Myriam Sagua, de 57 años, sufrió el ataque el sábado por la tarde en el barrio Del Bono. Una cámara de seguridad registró cómo uno de los delincuentes la empujó violentamente para llevarse su moto 110 cc. La víctima denunció el hecho en la Comisaría 4ª

Una enfermera de 57 años fue víctima de un violento robo cuando llegó a una vivienda del barrio Del Bono para atender a un paciente con internación domiciliaria. El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 14.30, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La víctima, identificada como Myriam Sagua, había estacionado su moto 110 cc cuando llegaron dos delincuentes a bordo de una motocicleta negra. En las imágenes se observa cómo uno de ellos se baja y la empuja con fuerza hasta hacerla caer al suelo.

Mientras la mujer intenta reincorporarse tras el golpe, los ladrones se llevan el rodado en cuestión de segundos. La caída fue violenta y, según la secuencia, Sagua también podría haber impactado contra la pared de la vivienda.

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Tras el robo, la enfermera advirtió movimientos sospechosos en una tarjeta que había dejado en el compartimento de la motocicleta. Por ese motivo, sospecha que los delincuentes pudieron haberla utilizado después de llevarse el vehículo.

Sagua radicó la denuncia en la Comisaría 4ª. Por el momento, la información aportada no precisa si los sospechosos fueron identificados o detenidos.

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