El violento robo a los Comastri ya tiene tres imputados en prisión preventiva

En tanto, Daniel Alejandro Cortez quedó en libertad mientras avanza la investigación penal preparatoria, cuyo plazo fue fijado en seis meses y está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La situación de Quintero presenta una particularidad, ya que también está vinculado a una investigación anterior por un robo en un comercio.

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, en la vivienda de los padres de Comastri, en Rivadavia.

Según la investigación, los agresores irrumpieron en la propiedad y exigieron 500.000 dólares, una suma que la familia no tenía. Durante el ataque, golpearon al deportista en la cabeza con una barreta de hierro y le provocaron una fractura de cráneo.

Los delincuentes también amenazaron a sus padres y maniataron a uno de los damnificados. Finalmente, escaparon con $120.000 en efectivo, una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos de un comercio familiar. Comastri debió recibir atención médica y permaneció internado hasta el lunes 12 de octubre, cuando recibió el alta para continuar con su recuperación.

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que habrían observado la huida. Esas tareas permitieron identificar dos vehículos presuntamente vinculados al hecho, una Renault Trafic blanca y un Peugeot 206 color champagne.

Con esos elementos, se realizaron allanamientos en domicilios de Rawson, Pocito y Rivadavia, donde fueron detenidos los cuatro sospechosos y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Sin embargo, todavía resta una instancia importante, la rueda de reconocimiento en la que participarán las víctimas. Para preservar ese procedimiento, Figuerola pidió que los imputados no fueran fotografiados de frente durante la audiencia.

La investigación continuará durante los próximos seis meses para determinar la participación que habría tenido cada uno de los acusados en el violento asalto.