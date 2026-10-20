Cuatro detenidos por el brutal asalto a la familia Comastri en Rivadavia

El análisis de registros fílmicos y otras tareas investigativas permitió identificar dos rodados presuntamente relacionados con el hecho, una Renault Trafic blanca y un Peugeot 206 color champagne. La investigación continúa para establecer qué participación habría tenido cada uno de los detenidos.

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, entre la 1 y la 1.30, en una vivienda de calle Meglioli, en Rivadavia. Carlos “Pollo” Comastri, de 44 años, estaba saliendo de la casa de sus padres cuando fue abordado por tres delincuentes.

Según la reconstrucción del episodio, uno de los atacantes lo golpeó en la cabeza con una barreta de hierro y lo obligó a ingresar a la vivienda, donde también estaban sus padres.

Una vez dentro, los asaltantes los amenazaron con un arma de fuego y exigieron que entregaran 500.000 dólares. Incluso habrían mencionado el cobro de un seguro.

Como la familia no tenía esa suma, los delincuentes revolvieron la casa en busca del supuesto dinero y maniataron a uno de los damnificados.

Finalmente, se llevaron una billetera con 120.000 pesos. Después ingresaron al comercio Don Tito, ubicado junto a la vivienda, de donde sustrajeron una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos.

Uno de los puntos centrales de la causa es determinar por qué los asaltantes fueron a buscar una suma tan elevada y de dónde surgió la información que los llevó a creer que la familia tenía ese dinero.

La fiscal coordinadora Claudia Salica había señalado la posibilidad de que los agresores conocieran previamente a las víctimas, a partir de indicios que apuntarían a una planificación del ataque.

Ahora, con las detenciones y la identificación de los vehículos, los investigadores deberán profundizar esa línea y determinar si alguien les proporcionó información sobre la familia o si actuaron sobre una pista equivocada.

Comastri sufrió una fractura de cráneo por el golpe recibido y debió ser trasladado primero por personal de emergencias y luego a la Clínica San Juan. Recibió el alta médica el lunes 12 de octubre, alrededor de las 11, y quedó fuera de peligro.

La causa está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la coordinación de la fiscal Claudia Salica. Las detenciones representan un avance en la pesquisa, aunque todavía resta establecer las responsabilidades penales de cada sospechoso y esclarecer el origen de la supuesta información sobre los 500.000 dólares.