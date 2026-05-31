Con el Reducido en la mira, San Martín buscará sumar contra Temperley

Actualmente ocupa el séptimo lugar de la Zona B con 20 puntos y una nueva victoria podría impulsarlo incluso hasta los primeros puestos, dependiendo de otros resultados de la fecha.

El entrenador ya definió la lista de convocados y todo indica que mantendrá la base del equipo que viene de superar a Deportivo Maipú en Concepción. Sebastián Díaz Robles estará en el arco, mientras que Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Nicolás Pelaitay, Guillermo Acosta, Gabriel Hachen, Sebastián Jaurena, Bruno Juncos y Nazareno Funes aparecen como piezas importantes dentro de la estructura titular.

La confianza volvió a instalarse en el plantel después de varias fechas positivas y el objetivo ahora es trasladar ese buen rendimiento fuera de casa.

Del otro lado estará un Temperley que también necesita sumar. El Gasolero acumula 17 puntos y marcha en la duodécima posición, aunque una victoria le permitiría acercarse a los puestos de Reducido.

Por eso se espera un partido intenso, entre dos equipos que persiguen el mismo objetivo y saben que cada punto comienza a tener un valor determinante en la lucha por la clasificación.

San Martín llega con viento a favor, renovado desde lo futbolístico y con la ilusión de seguir escalando. En el Sur bonaerense buscará dar otro paso adelante y ratificar que la reacción mostrada en las últimas semanas llegó para quedarse.