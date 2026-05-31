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Con el Reducido en la mira, San Martín buscará sumar contra Temperley

El Verdinegro juega este domingo desde las 16 en el Alfredo Beranger. Llega en zona de Reducido y busca una victoria que podría dejarlo entre los primeros puestos de la Zona B.

San Martín atraviesa su mejor momento en lo que va de la temporada y este domingo tendrá una nueva prueba para confirmar su recuperación. Desde las 16, el Verdinegro visita a Temperley por la fecha 16 de la Primera Nacional con la misión de seguir sumando y afianzarse en los puestos de Reducido.

El encuentro se disputará en el estadio Alfredo Beranger, contará con el arbitraje de Javier Alberto Delbarba y podrá seguirse a través de LPF Play.

La llegada de Alejandro Schiapparelli le cambió la cara al equipo. Desde que asumió la conducción técnica tras la salida de Ariel Martos, San Martín logró cuatro victorias, un empate y apenas una derrota, números que le permitieron meterse nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación.

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Actualmente ocupa el séptimo lugar de la Zona B con 20 puntos y una nueva victoria podría impulsarlo incluso hasta los primeros puestos, dependiendo de otros resultados de la fecha.

El entrenador ya definió la lista de convocados y todo indica que mantendrá la base del equipo que viene de superar a Deportivo Maipú en Concepción. Sebastián Díaz Robles estará en el arco, mientras que Emanuel Aguilera, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Nicolás Pelaitay, Guillermo Acosta, Gabriel Hachen, Sebastián Jaurena, Bruno Juncos y Nazareno Funes aparecen como piezas importantes dentro de la estructura titular.

La confianza volvió a instalarse en el plantel después de varias fechas positivas y el objetivo ahora es trasladar ese buen rendimiento fuera de casa.

Del otro lado estará un Temperley que también necesita sumar. El Gasolero acumula 17 puntos y marcha en la duodécima posición, aunque una victoria le permitiría acercarse a los puestos de Reducido.

Por eso se espera un partido intenso, entre dos equipos que persiguen el mismo objetivo y saben que cada punto comienza a tener un valor determinante en la lucha por la clasificación.

San Martín llega con viento a favor, renovado desde lo futbolístico y con la ilusión de seguir escalando. En el Sur bonaerense buscará dar otro paso adelante y ratificar que la reacción mostrada en las últimas semanas llegó para quedarse.

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