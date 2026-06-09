Recuperaron motocicletas con pedidos de secuestro y motores adulterados

Ante estas irregularidades, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Detectan una Honda Wave con numeraciones adulteradas

En un procedimiento paralelo llevado a cabo en la intersección de Calle Centenario y la lateral de Ruta Nacional Nº 40, en el departamento Chimbas, el personal policial identificó otra situación irregular durante un control de rutina.

Se trataba de una motocicleta Honda Wave de color rojo que circulaba con una patente apócrifa. Al profundizar la inspección, los peritos determinaron que tanto el número de motor como el número de cuadro habían sido adulterados.

Como consecuencia, el rodado fue secuestrado de manera inmediata y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Importancia de los controles

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos reflejan la importancia de las tareas de investigación y peritaje que desarrolla la Sección Sustracción Automotores y Autopartes para combatir el mercado ilegal de vehículos robados y evitar la circulación de rodados con identificaciones alteradas en la provincia.

Los operativos permitieron retirar de circulación dos motocicletas que presentaban graves irregularidades, contribuyendo al fortalecimiento de las acciones de prevención y control contra el delito automotor en San Juan.