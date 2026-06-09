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Recuperaron motocicletas con pedidos de secuestro y motores adulterados

os procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 y se realizaron en distintos puntos de la provincia.

La Policía de San Juan logró recuperar dos motocicletas que presentaban importantes irregularidades legales durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que detectó vehículos con pedidos de secuestro vigentes, numeraciones adulteradas y piezas provenientes de rodados denunciados por robo.

Una moto armada con piezas robadas de San Juan y Mendoza

Como resultado de una investigación desarrollada en el departamento Sarmiento, los efectivos interceptaron una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc de color azul que circulaba sin chapa patente en la intersección de calles Matías Zaballa y Carmona, en la localidad de Media Agua.

Tras la inspección técnica realizada por los especialistas, se constató una compleja maniobra delictiva. El cuadro de la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo en la provincia de San Juan, mientras que el motor pertenecía a otro rodado denunciado como robado en Mendoza.

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Ante estas irregularidades, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Detectan una Honda Wave con numeraciones adulteradas

En un procedimiento paralelo llevado a cabo en la intersección de Calle Centenario y la lateral de Ruta Nacional Nº 40, en el departamento Chimbas, el personal policial identificó otra situación irregular durante un control de rutina.

Se trataba de una motocicleta Honda Wave de color rojo que circulaba con una patente apócrifa. Al profundizar la inspección, los peritos determinaron que tanto el número de motor como el número de cuadro habían sido adulterados.

Como consecuencia, el rodado fue secuestrado de manera inmediata y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Importancia de los controles

Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos reflejan la importancia de las tareas de investigación y peritaje que desarrolla la Sección Sustracción Automotores y Autopartes para combatir el mercado ilegal de vehículos robados y evitar la circulación de rodados con identificaciones alteradas en la provincia.

Los operativos permitieron retirar de circulación dos motocicletas que presentaban graves irregularidades, contribuyendo al fortalecimiento de las acciones de prevención y control contra el delito automotor en San Juan.

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