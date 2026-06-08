Una ley, las app`s de viaje, SUBE y el futuro del transporte en la provincia

"Por primera vez se puso al usuario delante de todos los sectores que participan de la actividad", afirmó. Para el funcionario, una mayor competencia permitirá mejorar la calidad del servicio y ofrecer más alternativas de movilidad dentro de la provincia.

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El punto que más debate generó es el fin del sistema tradicional de licencias como condición excluyente para prestar el servicio. Molina aseguró que la nueva ley cambia de raíz esa lógica y sostuvo que cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos podrá trabajar en la actividad.

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"Todo aquel que reúna las condiciones previstas por la ley podrá prestar el servicio. No va más la licencia como la conocíamos hasta ahora", expresó. El secretario consideró que parte de las resistencias al cambio provienen justamente de quienes se beneficiaban del antiguo esquema.

"Uber no habilita, habilita la Provincia"

Otro de los ejes de la entrevista estuvo vinculado a las aplicaciones de viajes. Molina aclaró que ninguna plataforma tiene facultades para autorizar conductores o vehículos y recordó que esa responsabilidad seguirá siendo exclusivamente provincial.

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"Hay una confusión que es importante aclarar: Uber no habilita. Quien habilita es la Secretaría de Transporte de la Provincia", remarcó. En ese sentido, explicó que las aplicaciones son solamente una herramienta tecnológica para conectar pasajeros con conductores, pero que todos deberán cumplir con los mismos requisitos legales.

La nueva normativa también exigirá mayores controles para quienes trabajen transportando pasajeros. Entre los requisitos figuran la licencia profesional, la inscripción tributaria correspondiente, seguros específicos y condiciones técnicas de los vehículos.

"Sabemos que hay conductores que no quieren sacar la licencia profesional, pero es una exigencia de la ley y se debe cumplir", sostuvo. Además, recordó que los vehículos deberán ajustarse a límites de antigüedad y contar con toda la documentación requerida para operar.

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Consultado sobre las normas de seguridad vial, Molina defendió la obligatoriedad del uso del cinturón. "Todos los que subimos a un vehículo tenemos que usar cinturón de seguridad. Es una cuestión de protección personal y de responsabilidad", señaló.

El funcionario explicó que las diferencias con el transporte público de pasajeros responden a normativas específicas vinculadas a las características operativas de los colectivos urbanos.

"Hubo una falla durante la actualización de SUBE"

Otro de los temas abordados fue el inconveniente que afectó esta semana a estudiantes y docentes que intentaron utilizar el boleto educativo. Molina explicó que el problema se originó durante una actualización informática del sistema SUBE y que impactó principalmente en beneficiarios de los niveles terciario y universitario. Segun el Secretario, no falló en alumnos y estudiantes de nivel primario ni secundario.

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"Hubo algunos elementos que fallaron durante el proceso de actualización y eso generó inconvenientes en determinados usuarios", indicó. Frente a esa situación, Transporte y Red Tulum solicitaron a las empresas y choferes permitir el viaje de quienes no pudieran acceder al beneficio mientras se normalizaba el sistema.

La reglamentación definitiva de la nueva ley aparece ahora como el próximo desafío de una transformación que promete modificar buena parte de las reglas de juego del transporte sanjuanino. Con taxis, remises y aplicaciones compartiendo un mismo marco regulatorio, la discusión ya no pasa únicamente por quién presta el servicio, sino por cómo adaptarlo a una demanda que cambió y exige respuestas cada vez más ágiles, seguras y modernas.