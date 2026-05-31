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Un traspié que complica: San Martín cayó ante Temperley

El Verdinegro perdió 2 a 1 en Turdera. Estuvo dos goles abajo, logró meterse nuevamente en partido, pero no pudo evitar la derrota ante un rival directo en la pelea por el Reducido.

San Martín no pudo extender su buen momento y este domingo sufrió un duro traspié en su visita a Temperley. El equipo de Alejandro Schiapparelli cayó 2 a 1 en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 16 de la Primera Nacional, en un duelo directo entre dos equipos que buscan consolidarse en puestos de clasificación al Reducido.

El Verdinegro llegó a Turdera con la ilusión de ratificar la levantada mostrada en las últimas semanas, pero se encontró con un rival que golpeó en los momentos justos y aprovechó las oportunidades que generó durante el primer tiempo.

El encargado de abrir el marcador fue el experimentado Gabriel Hauche. A los 13 minutos, el delantero encontró espacios y definió para establecer el 1 a 0 que comenzó a complicar la tarde del conjunto sanjuanino.

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Temperley no se conformó con la ventaja y volvió a lastimar antes de la media hora. A los 28 minutos apareció Pedro Souto, quien conectó de cabeza dentro del área y amplió la diferencia para el Gasolero.

Con el 2 a 0 en contra, San Martín tuvo dificultades para encontrar claridad en ataque durante gran parte de la primera etapa y se fue al descanso obligado a cambiar la imagen. La reacción llegó en el complemento. Apenas transcurrían 10 minutos cuando Hernán Zuliani apareció en ofensiva para marcar el descuento y devolverle la esperanza al Verdinegro.

El gol cambió el desarrollo del encuentro. San Martín adelantó líneas, comenzó a manejar más la pelota y empujó a Temperley contra su propio arco en busca de la igualdad.

Con el correr de los minutos, el equipo sanjuanino mostró una versión mucho más agresiva y generó situaciones para acercarse al empate. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales y el conjunto bonaerense logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

La derrota impidió que San Martín pudiera seguir escalando posiciones y aprovechar una fecha que podía dejarlo más cerca de los primeros puestos de la Zona B.

Pese al resultado, el Verdinegro se mantiene con 20 puntos y continúa dentro del lote de equipos que pelean por ingresar al Reducido, aunque ahora deberá enfocarse en recuperar terreno cuando reciba a Nueva Chicago en la próxima jornada.

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