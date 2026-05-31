Un traspié que complica: San Martín cayó ante Temperley

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Temperley no se conformó con la ventaja y volvió a lastimar antes de la media hora. A los 28 minutos apareció Pedro Souto, quien conectó de cabeza dentro del área y amplió la diferencia para el Gasolero.

Con el 2 a 0 en contra, San Martín tuvo dificultades para encontrar claridad en ataque durante gran parte de la primera etapa y se fue al descanso obligado a cambiar la imagen. La reacción llegó en el complemento. Apenas transcurrían 10 minutos cuando Hernán Zuliani apareció en ofensiva para marcar el descuento y devolverle la esperanza al Verdinegro.

El gol cambió el desarrollo del encuentro. San Martín adelantó líneas, comenzó a manejar más la pelota y empujó a Temperley contra su propio arco en busca de la igualdad.

Con el correr de los minutos, el equipo sanjuanino mostró una versión mucho más agresiva y generó situaciones para acercarse al empate. Sin embargo, le faltó precisión en los metros finales y el conjunto bonaerense logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

La derrota impidió que San Martín pudiera seguir escalando posiciones y aprovechar una fecha que podía dejarlo más cerca de los primeros puestos de la Zona B.

Pese al resultado, el Verdinegro se mantiene con 20 puntos y continúa dentro del lote de equipos que pelean por ingresar al Reducido, aunque ahora deberá enfocarse en recuperar terreno cuando reciba a Nueva Chicago en la próxima jornada.