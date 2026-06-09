Invitan a bodegas sanjuaninas a participar de la Feria ProWine São Paulo

Desde el Gobierno provincial destacaron que la participación en este tipo de eventos permite posicionar los vinos sanjuaninos en el principal mercado de Latinoamérica, además de fortalecer la presencia de las bodegas locales en escenarios internacionales.

Los cupos para participar son limitados y estarán sujetos a los espacios asignados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las empresas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el próximo 12 de junio a través del formulario habilitado por la organización.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 264 4306424, 4306425, 4306426 y 4306427, o escribir al correo electrónico [email protected].