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Invitan a bodegas sanjuaninas a participar de la Feria ProWine São Paulo

La exposición se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Expo Center Norte de São Paulo, Brasil. Las empresas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el próximo 12 de junio

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, invitó a las bodegas de la provincia a participar de la Feria ProWine São Paulo 2025, uno de los encuentros más importantes de la industria vitivinícola en América Latina.

La exposición se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Expo Center Norte de São Paulo, Brasil, y está especialmente orientada al segmento B2B (Business to Business), convirtiéndose en una oportunidad estratégica para que las empresas sanjuaninas amplíen mercados, generen contactos comerciales y potencien sus exportaciones.

ProWine São Paulo reúne cada año a profesionales vinculados a la viticultura, la producción, la comercialización y la gastronomía, consolidándose como una de las principales plataformas de negocios del sector. Durante tres jornadas, productores, distribuidores, importadores, sommeliers y referentes de la industria participan de rondas comerciales, degustaciones, presentaciones y espacios de networking.

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Desde el Gobierno provincial destacaron que la participación en este tipo de eventos permite posicionar los vinos sanjuaninos en el principal mercado de Latinoamérica, además de fortalecer la presencia de las bodegas locales en escenarios internacionales.

Los cupos para participar son limitados y estarán sujetos a los espacios asignados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las empresas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el próximo 12 de junio a través del formulario habilitado por la organización.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 264 4306424, 4306425, 4306426 y 4306427, o escribir al correo electrónico [email protected].

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