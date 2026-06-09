El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, invitó a las bodegas de la provincia a participar de la Feria ProWine São Paulo 2025, uno de los encuentros más importantes de la industria vitivinícola en América Latina.
Invitan a bodegas sanjuaninas a participar de la Feria ProWine São Paulo
La exposición se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Expo Center Norte de São Paulo, Brasil. Las empresas interesadas podrán realizar la preinscripción hasta el próximo 12 de junio