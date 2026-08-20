El operativo que terminó con un joven herido y dos policías imputados

Para Fabián Bernal, la Fiscalía pidió tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación contempla los delitos de abuso de armas agravado, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el caso de Alejandro Meza, la pretensión fiscal es de dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

gentileza

Antes de comenzar el control de acusación, los abogados de los efectivos pidieron suspender la audiencia durante diez días.Según plantearon, habían solicitado al Ministerio Público Fiscal distintas medidas y elementos vinculados con la investigación que todavía no habían recibido y necesitaban ese tiempo para analizar la prueba.

La Fiscalía se opuso y sostuvo que la documentación requerida ya había sido puesta a disposición de la defensa. También recordó que durante etapas anteriores se habían otorgado extensiones de plazo para completar medidas de prueba.

Respecto de una pericia de parte, el Ministerio Público aclaró que su realización y presentación correspondía a los propios defensores y no a la Fiscalía.

El juez Figuerola finalmente rechazó el pedido de suspensión y ordenó continuar con la audiencia.

Con el control de acusación superado, la causa quedó encaminada hacia un juicio oral y público, donde deberá determinarse si Bernal y Meza tuvieron responsabilidad penal en el procedimiento que terminó con López Morales herido por los disparos.