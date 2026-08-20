El dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró este jueves

En el mercado oficial, el dólar Banco Nación cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el dólar oficial promedio se ubicó en $1.466,17 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.525,86, mientras que el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.584,83. El dólar mayorista cerró a $1.488 para la compra y $1.497 para la venta.

En tanto, el dólar turista se ubicó en $1.969,50 y el dólar cripto cotizó en torno a los $1.580,15.

El movimiento de este jueves significó un cambio respecto de lo ocurrido durante los últimos días. El miércoles, el dólar blue había subido $5 en la provincia y alcanzado los $1.590 para la venta, mientras que el martes había cerrado en $1.585.

Con el retroceso de este jueves, el blue sanjuanino volvió a ubicarse en $1.580, aunque continúa en niveles elevados y será clave observar cómo termina la semana.