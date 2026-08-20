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El dólar blue bajó en San Juan: a cuánto cerró este jueves

El dólar blue cerró este jueves a $1.480 para la compra y $1.580 para la venta en San Juan. El billete bajó $10 respecto del cierre del miércoles, cuando había terminado en $1.590.

El dólar blue en San Juan frenó este jueves la tendencia alcista que había mostrado durante la semana y cerró a $1.580 para la venta y $1.480 para la compra.

El billete informal registró así una baja de $10 en la venta respecto del miércoles, cuando había terminado la jornada a $1.590. La cotización en la provincia se mantiene por encima de algunas de las referencias del mercado oficial, aunque la brecha se redujo respecto de las jornadas anteriores.

A nivel nacional, el dólar blue terminó este jueves a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, según la cotización informada a las 15:50.

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En el mercado oficial, el dólar Banco Nación cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, mientras que el dólar oficial promedio se ubicó en $1.466,17 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.525,86, mientras que el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.584,83. El dólar mayorista cerró a $1.488 para la compra y $1.497 para la venta.

En tanto, el dólar turista se ubicó en $1.969,50 y el dólar cripto cotizó en torno a los $1.580,15.

El movimiento de este jueves significó un cambio respecto de lo ocurrido durante los últimos días. El miércoles, el dólar blue había subido $5 en la provincia y alcanzado los $1.590 para la venta, mientras que el martes había cerrado en $1.585.

Con el retroceso de este jueves, el blue sanjuanino volvió a ubicarse en $1.580, aunque continúa en niveles elevados y será clave observar cómo termina la semana.

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