"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

San Juan reunió a más de 3 mil profesionales en una cumbre de Terapia Intensiva

La provincia albergó el histórico encuentro internacional y eventos vinculados a especialidades médicas.

San Juan se convirtió en el epicentro de la medicina crítica al alojar el acto de apertura y el desarrollo del Trigésimo Sexto Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. El evento convocó a más de 3.000 referentes científicos, especialistas y profesionales provenientes de distintas provincias argentinas y países vecinos.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario y contó con la participación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; y el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Fernando Ríos, junto a directivos e investigadores del sector.

En paralelo, la provincia fue sede de jornadas complementarias enfocadas en kinesiología, bioquímica, farmacia, nutrición, neonatología y enfermería neonatal. La masiva actividad académica se desplegó en simultáneo a lo largo de 11 sedes distribuidas en diversos puntos del territorio provincial.

Te puede interesar...

Durante la apertura, Dobladez destacó la articulación entre los sectores público, privado y científico para consolidar la atención de alta complejidad. Asimismo, valoró los avances en la infraestructura local al mencionar la reciente puesta en marcha de la unidad de cuidados intensivos en Jáchal.

Por su parte, el ministro Guido Romero remarcó el acompañamiento estatal al turismo de reuniones y científico, e invitó a los visitantes a recorrer los atractivos provinciales para posicionar a San Juan como un plaza fija para futuros congresos internacionales.

Te puede interesar