San Juan reunió a más de 3 mil profesionales en una cumbre de Terapia Intensiva

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario y contó con la participación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; y el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Fernando Ríos, junto a directivos e investigadores del sector.

En paralelo, la provincia fue sede de jornadas complementarias enfocadas en kinesiología, bioquímica, farmacia, nutrición, neonatología y enfermería neonatal. La masiva actividad académica se desplegó en simultáneo a lo largo de 11 sedes distribuidas en diversos puntos del territorio provincial.