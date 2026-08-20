San Juan se convirtió en el epicentro de la medicina crítica al alojar el acto de apertura y el desarrollo del Trigésimo Sexto Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. El evento convocó a más de 3.000 referentes científicos, especialistas y profesionales provenientes de distintas provincias argentinas y países vecinos.
San Juan reunió a más de 3 mil profesionales en una cumbre de Terapia Intensiva
La provincia albergó el histórico encuentro internacional y eventos vinculados a especialidades médicas.