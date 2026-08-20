Fue perseguida, lo grabó y el video fue viral: "Me invitaba a dormir con él"

En ese trayecto, un conductor comenzó a seguirla e insistirle de manera reiterada para que subiera al vehículo. Ante las constantes negativas de la joven, el sujeto elevó el tono y le propuso directamente que fuera "a dormir con él".

En medio del temor y con signos de ansiedad, Jofré reaccionó sacando su celular para registrar lo que sucedía mientras intentaba llegar a la plaza departamental para ponerse a resguardo con sus compañeros. Tras ponerse a salvo y reencontrarse con su familia, radicó la correspondiente denuncia policial.