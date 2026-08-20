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Fue perseguida, lo grabó y el video fue viral: "Me invitaba a dormir con él"

Tali Jofré rompió el silencio tras el angustiante momento que vivió cuando iba a trabajar a Mogna. Radicó la denuncia y trascendió que el sujeto tendría otra presentación en su contra.

El centro de Jáchal se convirtió en escenario de un dramático episodio de acoso callejero que provocó fuerte indignación. Tali Jofré, una joven trabajadora del departamento, fue perseguida e intimidada por un automovilista mientras caminaba pasadas las 6:30 de la mañana hacia las oficinas de Turismo para tomar la movilidad laboral.

En ese trayecto, un conductor comenzó a seguirla e insistirle de manera reiterada para que subiera al vehículo. Ante las constantes negativas de la joven, el sujeto elevó el tono y le propuso directamente que fuera "a dormir con él".

En medio del temor y con signos de ansiedad, Jofré reaccionó sacando su celular para registrar lo que sucedía mientras intentaba llegar a la plaza departamental para ponerse a resguardo con sus compañeros. Tras ponerse a salvo y reencontrarse con su familia, radicó la correspondiente denuncia policial.

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En la sede policial le informaron que se analizan las cámaras de seguridad para identificar el vehículo. Además, trascendió que habría ingresado una segunda presentación contra el mismo individuo por un hecho de características similares ocurrido en la misma franja horaria.

Posteriormente, la joven decidió difundir las imágenes en sus redes sociales para concientizar y alertar a la comunidad, lo que derivó en un inmediato e intenso respaldo vecinal. Frente a algunos comentarios que cuestionaron su reacción, la víctima fue categórica: "Ser agresiva no es mi forma de ser. Yo considero que con un 'no' basta".

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