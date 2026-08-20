El centro de Jáchal se convirtió en escenario de un dramático episodio de acoso callejero que provocó fuerte indignación. Tali Jofré, una joven trabajadora del departamento, fue perseguida e intimidada por un automovilista mientras caminaba pasadas las 6:30 de la mañana hacia las oficinas de Turismo para tomar la movilidad laboral.
Fue perseguida, lo grabó y el video fue viral: "Me invitaba a dormir con él"
Tali Jofré rompió el silencio tras el angustiante momento que vivió cuando iba a trabajar a Mogna. Radicó la denuncia y trascendió que el sujeto tendría otra presentación en su contra.