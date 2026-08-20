Tras la ratificación legislativa de los acuerdos clave para la provincia, el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, pasó por los estudios de Canal 8 y calificó como "histórica" la jornada en la que se aprobó el convenio firmado con el proyecto minero Vicuña.
Fabián Martín sobre la aprobación del acuerdo con Vicuña: "Es histórico"
El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados pasó por los estudios de Canal 8 tras la sesión especial. Destacó el cobro adelantado de regalías del 3% y la creación de miles de puestos de trabajo.