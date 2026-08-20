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Fabián Martín sobre la aprobación del acuerdo con Vicuña: "Es histórico"

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados pasó por los estudios de Canal 8 tras la sesión especial. Destacó el cobro adelantado de regalías del 3% y la creación de miles de puestos de trabajo.

Tras la ratificación legislativa de los acuerdos clave para la provincia, el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, pasó por los estudios de Canal 8 y calificó como "histórica" la jornada en la que se aprobó el convenio firmado con el proyecto minero Vicuña.

Martín detalló que la sesión tuvo un carácter especial debido a la trascendencia de los dos instrumentos homologados. En relación al proyecto Vicuña, remarcó que el entendimiento marca un hito en la gestión de los recursos provinciales al fijar reglas claras sobre las regalías.

"Es un convenio que viene a establecer las reglas del juego, donde se establece que las regalías serán sobre el 3% de lo facturado. Además, muchos años antes de que la empresa empiece a producir, ya va a desembolsar fondos. Esto es histórico, no pasó nunca en San Juan", enfatizó el vicegobernador durante la entrevista.

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Asimismo, Martín ponderó el fuerte impacto socioeconómico que traerá la iniciativa para el desarrollo local, señalando que los recursos anticipados permitirán mejorar la infraestructura de la provincia y que la operatividad del emprendimiento generará entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo.

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