Fabián Martín sobre la aprobación del acuerdo con Vicuña: "Es histórico"

Martín detalló que la sesión tuvo un carácter especial debido a la trascendencia de los dos instrumentos homologados. En relación al proyecto Vicuña, remarcó que el entendimiento marca un hito en la gestión de los recursos provinciales al fijar reglas claras sobre las regalías.

"Es un convenio que viene a establecer las reglas del juego, donde se establece que las regalías serán sobre el 3% de lo facturado. Además, muchos años antes de que la empresa empiece a producir, ya va a desembolsar fondos. Esto es histórico, no pasó nunca en San Juan", enfatizó el vicegobernador durante la entrevista.