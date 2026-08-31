Comienza el juicio contra el ginecólogo Miguel Maza por abuso sexual

Las audiencias se desarrollarán durante la mañana y la tarde, con el objetivo de avanzar con la presentación de las pruebas y testimonios y completar el debate dentro del plazo previsto.

La denuncia que originó la causa

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por una paciente de Maza, quien lo acusó por dos hechos de abuso sexual. La causa atravesó aproximadamente un año de investigación penal preparatoria antes de llegar a la instancia de juicio oral.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, se trata de una de las dos causas que actualmente permanecen abiertas contra el médico. La segunda se encuentra en una etapa preliminar y está relacionada con un hecho que, según la denunciante, habría ocurrido en 2013, cuando se encontraba embarazada.

Maza también estuvo vinculado anteriormente con otros dos expedientes por presuntos abusos sexuales. Uno de ellos se inició en 2012, a partir de la denuncia de una adolescente de 14 años por un supuesto abuso durante una consulta médica. El otro corresponde a 2020, cuando una paciente denunció presuntos tocamientos indebidos.

Ambos expedientes fueron archivados en su momento y no forman parte del juicio que comienza este lunes.

Ahora, la Justicia deberá analizar la prueba incorporada en la causa por la que Maza llega a debate oral. La Fiscalía buscará una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, mientras que los tres jueces deberán resolver la situación del acusado una vez finalizadas las audiencias.

El viernes 4 de septiembre será una jornada clave, ya que está previsto que el tribunal dé a conocer el resultado del proceso.