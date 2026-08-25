Reanuda el juicio contra Pity Álvarez con nuevas defensas y pedido de nulidad

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó Baños a NA.

En este sentido, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico, cuya resolución derivó en la cancelación del proceso en 2023.

“Tenía un deterioro psico-orgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo; es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible”, subrayó el abogado, a la vez que reclamó la realización urgente de una “resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo que no existe en el expediente”.

El caso

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".