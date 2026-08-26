La Justicia resolvió la situación de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y productor televisivo, quien quedó absuelto de las acusaciones por asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas. También absolvieron a Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, que estaban detenidos.
Absolvieron a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores
El Tribunal absolvió a Marcelo Corazza: declaró prescriptos varios de los hechos que se le atribuían y descartó la acusación por asociación ilícita.