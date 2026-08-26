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Absolvieron a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

El Tribunal absolvió a Marcelo Corazza: declaró prescriptos varios de los hechos que se le atribuían y descartó la acusación por asociación ilícita.

La Justicia resolvió la situación de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y productor televisivo, quien quedó absuelto de las acusaciones por asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas. También absolvieron a Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, que estaban detenidos.

La decisión fue tomada este miércoles por el Tribunal Oral Federal N° 3, que además dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Corazza. De esta manera, dejó de estar obligado a utilizar el dispositivo de vigilancia electrónica, recuperó la posibilidad de salir del país y quedó sin efecto el embargo sobre sus bienes.

El fallo también estableció condenas para otros dos imputados. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue sentenciado a 22 años de prisión por los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años.

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Por su parte, Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de cárcel, tras ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas.

El ex productor de Gran Hermano se fue entre abrazos y solo quiso decir pocas palabras: "Pasó lo que vengo diciendo hace tres años, que soy inocente". " Se terminó, se terminó al fin. Tres años esperando este momento"; decían sus hermanas que lo acompañaron desde el primer día.

FUENTE: Primicias YA

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