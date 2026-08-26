Absolvieron a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

La decisión fue tomada este miércoles por el Tribunal Oral Federal N° 3, que además dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Corazza. De esta manera, dejó de estar obligado a utilizar el dispositivo de vigilancia electrónica, recuperó la posibilidad de salir del país y quedó sin efecto el embargo sobre sus bienes.

El fallo también estableció condenas para otros dos imputados. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue sentenciado a 22 años de prisión por los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años.