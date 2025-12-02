"
Hallaron sano y salvo a un hombre que era buscado por su familia

El hombre de 41 años, era buscado desde el pasado 26 de noviembre. Se encuentre en buen estado de salud.

Un hombre de 41 años que había sido denunciado como desaparecido fue hallado sano y salvo por personal policial durante la tarde de este martes. El operativo se concretó alrededor de las 19:20, cuando un binomio de la Brigada Femenina fue comisionado por el operador de turno del CISEM hacia la intersección de las calles Libertador y Ramón y Cajal.

Buscan a Juan Pablo Castillo, desaparecido desde el 26 de noviembre

Al llegar al lugar, los efectivos lograron identificar al hombre como Juan Pablo Castillo, quien había sido reportado como desaparecido por su madre horas antes. Tras constatar que se encontraba en buen estado de salud, los agentes procedieron a trasladarlo hasta su vivienda en el barrio Las Calandrias.

