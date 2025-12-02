Un hombre de 41 años que había sido denunciado como desaparecido fue hallado sano y salvo por personal policial durante la tarde de este martes. El operativo se concretó alrededor de las 19:20, cuando un binomio de la Brigada Femenina fue comisionado por el operador de turno del CISEM hacia la intersección de las calles Libertador y Ramón y Cajal.
Hallaron sano y salvo a un hombre que era buscado por su familia
El hombre de 41 años, era buscado desde el pasado 26 de noviembre. Se encuentre en buen estado de salud.