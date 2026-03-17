El expiloto de la Gobernación debió aterrizar de emergencia

A su vez, las mismas fuentes puntualizaron que padeció algunos golpes menores, principalmente en la zona de una de sus manos, donde incluso tuvo un corte. Por este motivo, se decidió su traslado hasta la Capital para una mejor atención y revisión de Gallardo.

Cabe recordar que, el expiloto se desempeñó durante la mayor parte de su trayectoria profesional en la Dirección Provincial de Aeronáutica, pasando a retiro en el 2022. Una enorme cantidad de funcionarios, encabezados por gobernadores de San Juan, fueron traslados por Gallardo durante los vuelos que comandaba.