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El expiloto de la Gobernación debió aterrizar de emergencia

El incidente aéreo se produjo en Iglesia, debiendo el reconocido aeronáutico tener que ser trasladado a la Capital para una mejor atención y revisión.

En las últimas horas, Walter Gallardo, expiloto de la Gobernación por más de cuatro décadas, protagonizó un aterrizaje forzoso en su helicóptero, en el departamento de Iglesia. De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo en la zona de la Estancia Guañizuil, cuando, por causas que aún se desconocen, Gallardo debió hacer aterrizar de emergencia el helicóptero.

A su vez, las mismas fuentes puntualizaron que padeció algunos golpes menores, principalmente en la zona de una de sus manos, donde incluso tuvo un corte. Por este motivo, se decidió su traslado hasta la Capital para una mejor atención y revisión de Gallardo.

Cabe recordar que, el expiloto se desempeñó durante la mayor parte de su trayectoria profesional en la Dirección Provincial de Aeronáutica, pasando a retiro en el 2022. Una enorme cantidad de funcionarios, encabezados por gobernadores de San Juan, fueron traslados por Gallardo durante los vuelos que comandaba.

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