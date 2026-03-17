En las últimas horas, Walter Gallardo, expiloto de la Gobernación por más de cuatro décadas, protagonizó un aterrizaje forzoso en su helicóptero, en el departamento de Iglesia. De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo en la zona de la Estancia Guañizuil, cuando, por causas que aún se desconocen, Gallardo debió hacer aterrizar de emergencia el helicóptero.
El expiloto de la Gobernación debió aterrizar de emergencia
El incidente aéreo se produjo en Iglesia, debiendo el reconocido aeronáutico tener que ser trasladado a la Capital para una mejor atención y revisión.