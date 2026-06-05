El sentido mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio

A los pocos minutos de que trascendiera la noticia, Skay Beilinson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de ambos tomada años atrás. En la imagen se los puede ver sonrientes y cómplices, reflejando el vínculo que construyeron durante una etapa clave de sus vidas y de la historia del rock argentino.

Junto a esa postal, el músico escribió unas palabras cargadas de emoción: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”.

El mensaje rápidamente generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambos artistas, que se acercaron a la publicación para dejar mensajes de apoyo y recordar distintos momentos compartidos por los fundadores de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota.

Además, en la misma publicación, Skay Beilinson comunicó que los compromisos artísticos que tenía previstos quedaban suspendidos y que su agenda de presentaciones se encontraba postergada “hasta nuevo aviso”.