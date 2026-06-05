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El sentido mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio

Skay Beilinson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de ambos tomada años atrás.

La sorpresiva muerte de Indio Solari provocó una enorme tristeza en el ambiente del rock nacional y dejó una huella difícil de dimensionar. A medida que pasan los minutos desde que se conoció la noticia pasadas las 9 de la mañana de este viernes, el impacto de su muerte no deja de generar repercusiones entre colegas, seguidores y figuras vinculadas a la música argentina.

El histórico referente de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota tenía 77 años y atravesaba desde hacía más de diez años una lucha contra el Parkinson. Aunque su estado de salud era conocido públicamente, la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a gran parte de la sociedad y despertó una profunda conmoción entre quienes siguieron su carrera durante décadas.

En ese contexto, una de las despedidas más emotivas llegó de la mano de Skay Beilinson, compañero fundamental en la historia de la emblemática banda y socio creativo de Indio Solari durante los años de mayor trascendencia del grupo. El guitarrista recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente el dolor que le provocó la pérdida de quien compartió gran parte de su recorrido artístico.

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A los pocos minutos de que trascendiera la noticia, Skay Beilinson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de ambos tomada años atrás. En la imagen se los puede ver sonrientes y cómplices, reflejando el vínculo que construyeron durante una etapa clave de sus vidas y de la historia del rock argentino.

Junto a esa postal, el músico escribió unas palabras cargadas de emoción: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”.

El mensaje rápidamente generó una fuerte repercusión entre los seguidores de ambos artistas, que se acercaron a la publicación para dejar mensajes de apoyo y recordar distintos momentos compartidos por los fundadores de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota.

Además, en la misma publicación, Skay Beilinson comunicó que los compromisos artísticos que tenía previstos quedaban suspendidos y que su agenda de presentaciones se encontraba postergada “hasta nuevo aviso”.

FUENTE: PrimiciaYa

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