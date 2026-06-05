La sorpresiva muerte de Indio Solari provocó una enorme tristeza en el ambiente del rock nacional y dejó una huella difícil de dimensionar. A medida que pasan los minutos desde que se conoció la noticia pasadas las 9 de la mañana de este viernes, el impacto de su muerte no deja de generar repercusiones entre colegas, seguidores y figuras vinculadas a la música argentina.
El sentido mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio
Skay Beilinson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por una fotografía de ambos tomada años atrás.