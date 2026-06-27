Un dramático episodio se vivió durante la madrugada de este miércoles en Rivadavia, cuando un bebé de un año y un mes debió ser asistido de urgencia por efectivos de la Comisaría 34° tras sufrir un grave cuadro respiratorio.
Policías reanimaron a un bebé de un año y le salvaron la vida en Rivadavia
El niño llegó con un grave cuadro respiratorio a la Comisaría 34°. Los efectivos actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación mientras era trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece fuera de peligro.