Policías reanimaron a un bebé de un año y le salvaron la vida en Rivadavia

El procedimiento comenzó a las 2:23, cuando los padres del menor llegaron hasta la dependencia policial ubicada en calle Pellegrini 2619 en busca de ayuda. Según informaron fuentes policiales, el niño presentaba dificultades para respirar y náuseas.

De inmediato, los uniformados solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias 107. Mientras aguardaban su llegada, el Cabo Leandro Castro, el Cabo 1° Hugo Salinas y el Oficial Ayudante Agustín González comenzaron a asistir al pequeño.