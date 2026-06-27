"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > bebé

Policías reanimaron a un bebé de un año y le salvaron la vida en Rivadavia

El niño llegó con un grave cuadro respiratorio a la Comisaría 34°. Los efectivos actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación mientras era trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece fuera de peligro.

Un dramático episodio se vivió durante la madrugada de este miércoles en Rivadavia, cuando un bebé de un año y un mes debió ser asistido de urgencia por efectivos de la Comisaría 34° tras sufrir un grave cuadro respiratorio.

El procedimiento comenzó a las 2:23, cuando los padres del menor llegaron hasta la dependencia policial ubicada en calle Pellegrini 2619 en busca de ayuda. Según informaron fuentes policiales, el niño presentaba dificultades para respirar y náuseas.

De inmediato, los uniformados solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias 107. Mientras aguardaban su llegada, el Cabo Leandro Castro, el Cabo 1° Hugo Salinas y el Oficial Ayudante Agustín González comenzaron a asistir al pequeño.

Te puede interesar...

Durante el traslado hacia el centro de salud, los efectivos realizaron maniobras de reanimación y estímulos que permitieron estabilizar al menor. Su madre, de 21 años, lo acompañó en todo momento.

Finalmente, el bebé fue ingresado al Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internado bajo asistencia médica. De acuerdo con la información oficial, se encuentra fuera de peligro.

Temas

Te puede interesar