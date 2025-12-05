El acusado del crimen de Leonidas Fonseca cumplirá prisión en su hogar

Desde el Poder Judicial informaron que el domicilio donde Fonseca permanecerá detenido no será divulgado para evitar interferencias en la investigación.

Un conflicto familiar de larga data

Según expuso el fiscal durante la audiencia, entre los primos existía una enemistad sostenida en el tiempo, derivada de cuestiones familiares y del uso de una finca extensa en Bella Vista, donde ambos trabajaban parcelas distintas. Testigos de la zona señalaron que las discusiones entre ellos eran frecuentes.

El martes 2 de diciembre por la noche, la Policía encontró el cuerpo de Leonidas dentro de una acequia en una zona de fincas. En un primer momento se evaluó la posibilidad de un accidente, pero la herida de arma blanca en el tórax confirmó que se trataba de un homicidio.

Testigos ubicaron a ambos primos juntos momentos antes del crimen y algunos aseguraron haberlos visto discutiendo. Esa serie de testimonios permitió a los investigadores llegar rápidamente a Roberto Fonseca, apodado “Muñeco”, quien fue detenido sin ofrecer resistencia. Según trascendió en la causa, el sospechoso habría dicho que “lo tenía cansado”, aunque la defensa ya anticipó una teoría alternativa que no fue revelada.

La escena del hallazgo

Leonidas Fonseca fue encontrado boca abajo, junto a una acequia, con una puñalada en el pecho. La escena motivó la inmediata intervención de la fiscalía, que luego derivó en la detención del sospechoso. La autopsia y los peritajes ayudarán a determinar el horario preciso del ataque y la dinámica del hecho.

La causa continuará bajo investigación

Con la formalización de este viernes, Fonseca quedó formalmente imputado por homicidio simple y seguirá el proceso bajo prisión domiciliaria. La IPP tendrá un plazo de un año, durante el cual se reunirán pruebas, testimonios y peritajes para avanzar en el esclarecimiento del crimen que conmocionó a la comunidad de Bella Vista.