Caso Sastre: Flores Condorí seguirá detenido, pero con domiciliaria vigilada

En la misma línea, el fiscal Adolfo Díaz Díaz detalló que la prisión preventiva “se prorrogó por cuatro meses, pero se cumplirá en el domicilio del imputado bajo estricta vigilancia mediante el dispositivo electrónico”.

Además, la jueza Chicón extendió por seis meses el plazo de investigación. En total, Flores Condorí lleva casi un año detenido desde el día del siniestro.

Un caso excepcional dentro de los homicidios culposos

Fuentes judiciales remarcan que se trata de uno de los pocos expedientes de homicidio culposo en siniestros viales que acumula un período tan prolongado de prisión preventiva sin sentencia. En la mayoría de los casos de este tipo, los imputados atraviesan la investigación en libertad o reciben condenas condicionales.

Mientras se completa la adaptación logística de la nueva medida, Flores Condorí seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que se instale la tobillera electrónica.

Cómo fue la tragedia del 15 de enero

El siniestro ocurrió el 15 de enero de 2025, por la tarde, sobre Ruta 40, entre calles 13 y 14, en el departamento Pocito. Flores Condorí circulaba de Sur a Norte en una Toyota Hilux cuando, por motivos que aún se investigan, se cruzó de carril y embistió de frente a un Peugeot 308 conducido por Carolina Sastre, de 29 años y oriunda de Rivadavia.

Sastre murió en el acto. En el vehículo también viajaban sus amigas Camila Bravo y Emilia (o María) Oviedo, quienes sufrieron lesiones graves. Una de ellas estuvo presente en la audiencia realizada este martes.

En la camioneta viajaba Angélica Mundocore, esposa del imputado, quien permaneció internada en terapia intensiva y falleció el 8 de febrero por las heridas sufridas.

Otras dos personas —la hermana de Flores Condorí y una amiga de Sastre— estuvieron internadas durante semanas, pero lograron recuperarse.

Lo que viene en la causa

Con la preventiva prorrogada y el plazo de investigación extendido, el proceso continuará su curso mientras la Justicia avanza sobre las pericias y la reconstrucción final del hecho. La domiciliaria comenzará a regir una vez que se coloque el dispositivo electrónico, requisito indispensable para ejecutar la resolución judicial.