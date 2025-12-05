Caso Sastre: Flores Condorí seguirá detenido, pero con domiciliaria vigilada
La jueza Chicón ordenó que Eliazar Flores Condorí cumpla la prisión preventiva en su domicilio con tobillera electrónica. La medida se extenderá cuatro meses y la investigación, seis más.
Este viernes se concretó una nueva Audiencia de Revisión de Medida Cautelar por la causa que investiga la tragedia vial del 15 de enero en Ruta 40, en la que murieron Carolina Paola Sastre Seguí y Angélica Mundocore. La audiencia fue presidida por la jueza Gloria Verónica Chicón, quien evaluó el planteo de la defensa sobre la situación del imputado, Eliazar Flores Condorí, detenido desde el 17 de enero de 2025.
La magistrada resolvió prorrogar la prisión preventiva por cuatro meses más y habilitar que Flores Condorí la cumpla en su domicilio, bajo estrictas medidas de vigilancia. La decisión también contempla un monitoreo electrónico y rondas policiales periódicas.
La confirmación de la querella y del Ministerio Público
La abogada querellante, Sandra Leveque, representante de la familia de Carolina Sastre, confirmó que “le concedieron la domiciliaria vigilada con dispositivo electrónico de geoposicionamiento y rondas periódicas”. Además, explicó que el imputado “continuará en el penal hasta que le coloquen el dispositivo y puedan trasladarlo al domicilio”.
En la misma línea, el fiscal Adolfo Díaz Díaz detalló que la prisión preventiva “se prorrogó por cuatro meses, pero se cumplirá en el domicilio del imputado bajo estricta vigilancia mediante el dispositivo electrónico”.
Además, la jueza Chicón extendió por seis meses el plazo de investigación. En total, Flores Condorí lleva casi un año detenido desde el día del siniestro.
Un caso excepcional dentro de los homicidios culposos
Fuentes judiciales remarcan que se trata de uno de los pocos expedientes de homicidio culposo en siniestros viales que acumula un período tan prolongado de prisión preventiva sin sentencia. En la mayoría de los casos de este tipo, los imputados atraviesan la investigación en libertad o reciben condenas condicionales.
Mientras se completa la adaptación logística de la nueva medida, Flores Condorí seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial hasta que se instale la tobillera electrónica.
Cómo fue la tragedia del 15 de enero
El siniestro ocurrió el 15 de enero de 2025, por la tarde, sobre Ruta 40, entre calles 13 y 14, en el departamento Pocito. Flores Condorí circulaba de Sur a Norte en una Toyota Hilux cuando, por motivos que aún se investigan, se cruzó de carril y embistió de frente a un Peugeot 308 conducido por Carolina Sastre, de 29 años y oriunda de Rivadavia.
Sastre murió en el acto. En el vehículo también viajaban sus amigas Camila Bravo y Emilia (o María) Oviedo, quienes sufrieron lesiones graves. Una de ellas estuvo presente en la audiencia realizada este martes.
En la camioneta viajaba Angélica Mundocore, esposa del imputado, quien permaneció internada en terapia intensiva y falleció el 8 de febrero por las heridas sufridas.
Otras dos personas —la hermana de Flores Condorí y una amiga de Sastre— estuvieron internadas durante semanas, pero lograron recuperarse.
Lo que viene en la causa
Con la preventiva prorrogada y el plazo de investigación extendido, el proceso continuará su curso mientras la Justicia avanza sobre las pericias y la reconstrucción final del hecho. La domiciliaria comenzará a regir una vez que se coloque el dispositivo electrónico, requisito indispensable para ejecutar la resolución judicial.