Paritaria docente: hubo reunión y el bono fue el centro de debate

El reclamo del bono y los puntos pendientes

La negociación mantiene abiertos varios frentes. Desde UDAP sostienen que la paritaria de noviembre aún no está cerrada. Su secretaria general, Patricia Quiroga, recordó que “lo que se acuerde en esta etapa deberá abonarse de manera retroactiva en diciembre”, tal como habían planteado en la última reunión.

UDA también reafirmó su posición. Según expresó su secretaria general, Karina Navarro, “la negociación continuará en base a lo solicitado en la última acta paritaria”, donde el sindicato impulsó formalmente el bono extraordinario.

AMET, alineada con el reclamo, volvió a insistir en otro punto que sostienen desde principios de año: que las sumas no remunerativas migren de manera progresiva al salario básico.

Una definición que sigue en análisis

El pedido de un bono adicional cobró fuerza luego de que el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, señalara días atrás que “siempre está en mente del gobernador y del ministro”, aunque advirtió que la prioridad es garantizar el pago de sueldos y aguinaldos antes de avanzar con cualquier erogación extra.

En una economía ajustada por la inflación y con pérdida del poder adquisitivo, los gremios remarcan que un pago extra en enero permitiría atenuar el impacto en los salarios. El Ejecutivo, por el momento, mantiene cautela y no emitió definiciones tras la reunión de este viernes.

Tanto el Gobierno como los gremios coincidieron en que la discusión deberá continuar para intentar destrabar los puntos que quedaron pendientes. De este nuevo encuentro surgirá si el bono extraordinario se implementa o si será necesaria otra reunión para seguir negociando.