Dos operativos terminaron con motos robadas recuperadas y un detenido
En distintos procedimientos, la Policía logró recuperar dos motocicletas robadas: una en pleno centro capitalino y otra en Albardón. Uno de los sospechosos fue detenido y el otro notificado.
La Policía de San Juan llevó adelante dos exitosos procedimientos que culminaron con la recuperación de motocicletas robadas, en hechos ocurridos en distintos puntos de la provincia.
El primer caso tuvo lugar en Capital, donde un hombre identificado como Paul Valdez fue detenido luego de robar una motocicleta Appia Brezza 150cc estacionada en la vía pública.
Según fuentes policiales, el dueño del rodado advirtió el hurto y, tras recorrer la zona, logró encontrar al sospechoso con la moto en su poder. Inmediatamente, dio aviso al 911. Efectivos de la Policía Comunal acudieron al llamado y aprehendieron al acusado en la intersección de calles 9 de Julio y Salta, recuperando la moto sustraída.
La Unidad Fiscal de Flagrancia tomó intervención y el Ministerio Público Fiscal dispuso el procedimiento especial. La motocicleta fue restituida a su dueño, quien decidió no radicar la denuncia penal.
En paralelo, otro procedimiento se concretó en Albardón, donde la Policía Rural logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente por un hurto calificado cometido en 2024.
El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la Escuela Juan Mantovania, en Villa San Martín, donde fue detenido Sandro Osvaldo Vega, de 41 años, quien conducía una moto de 110cc color negra con irregularidades en la chapa patente.
Tras la verificación, los efectivos confirmaron que el vehículo estaba denunciado como robado y lo secuestraron. Vega fue notificado de las actuaciones judiciales en su contra, y el caso quedó a disposición de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causa del Sistema Mixto.