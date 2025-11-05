Dos operativos terminaron con motos robadas recuperadas y un detenido

image

La Unidad Fiscal de Flagrancia tomó intervención y el Ministerio Público Fiscal dispuso el procedimiento especial. La motocicleta fue restituida a su dueño, quien decidió no radicar la denuncia penal.

En paralelo, otro procedimiento se concretó en Albardón, donde la Policía Rural logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente por un hurto calificado cometido en 2024.

image

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la Escuela Juan Mantovania, en Villa San Martín, donde fue detenido Sandro Osvaldo Vega, de 41 años, quien conducía una moto de 110cc color negra con irregularidades en la chapa patente.

Tras la verificación, los efectivos confirmaron que el vehículo estaba denunciado como robado y lo secuestraron. Vega fue notificado de las actuaciones judiciales en su contra, y el caso quedó a disposición de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causa del Sistema Mixto.