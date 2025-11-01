Un accidente de tránsito se registró este sábado en horas de la mañana en pleno centro de la capital sanjuanina. El hecho ocurrió en la intersección de calles Salta y Santa Fe, donde una camioneta Toyota Hilux 4x2, dominio CFP 720, colisionó con un colectivo de la empresa de transporte público El Triunfo, interno 90.
Un choque entre una camioneta y un colectivo dejó a una persona herida
