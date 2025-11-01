Un choque entre una camioneta y un colectivo dejó a una persona herida

Según informaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por Ariel Castillo, quien circulaba de sur a norte por calle Salta. En tanto, el colectivo, al mando de José Manuel Morales se desplazaba de este a oeste por calle Santa Fe cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, Néstor Narváez, acompañante de la camioneta, manifestó dolencias y fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención médica.