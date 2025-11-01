"
Un choque entre una camioneta y un colectivo dejó a una persona herida

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Salta y Santa Fe, cuando una Toyota Hilux impactó con un colectivo de la empresa El Triunfo. Solo el acompañante del rodado menor fue hospitalizado por dolencias.

Un accidente de tránsito se registró este sábado en horas de la mañana en pleno centro de la capital sanjuanina. El hecho ocurrió en la intersección de calles Salta y Santa Fe, donde una camioneta Toyota Hilux 4x2, dominio CFP 720, colisionó con un colectivo de la empresa de transporte público El Triunfo, interno 90.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por Ariel Castillo, quien circulaba de sur a norte por calle Salta. En tanto, el colectivo, al mando de José Manuel Morales se desplazaba de este a oeste por calle Santa Fe cuando se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, Néstor Narváez, acompañante de la camioneta, manifestó dolencias y fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención médica.

En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y recabar datos sobre la mecánica del siniestro, mientras que se aguardaba el informe médico sobre el estado de salud del único herido.

