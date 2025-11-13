Dos condenas en Jáchal: violencia de género sin cárcel y un robo con pena firme

Todo empezó con una discusión de pareja a raíz de que su mujer encontró mensajes comprometedores que daban cuenta de que Soria vivía un amorío con una joven. La esposa le hizo reproches y entonces el comerciante se molestó y la tomó a golpes, según las versiones. También le dijo que se marchara del hogar y la amenazó: “Si te veo en la casa te voy a matar”, habría dicho.

La amenaza sonó en serio y, además, ella estaba lastimada. Fue así que realizó la denuncia en la Policía y dieron inmediata intervención al fiscal Salvio, de la UFI Norte. El representante del Ministerio Público pidió la orden al juez de turno y horas más tarde realizó el allanamiento para detener al violento sujeto. Durante la requisa de la casa también encontraron un revólver.

El ahora detenido quedó imputado provisoriamente por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y violencia intrafamiliar; amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego.

Pese a la gravedad del episodio —lesiones leves agravadas por violencia de género, amenazas y tenencia de arma— la condena fue de ejecución condicional. El hombre seguirá en libertad, bajo estrictas reglas de conducta y con prohibición de acercamiento.

Pese a la gravedad del episodio —lesiones leves agravadas por violencia de género, amenazas y tenencia de arma— la condena fue de ejecución condicional. El hombre seguirá en libertad, bajo estrictas reglas de conducta y con prohibición de acercamiento.

El segundo caso tuvo un desenlace más severo. Carlos Gonzalo Barros Castro fue captado por cámaras de seguridad cuando robaba una garrafa de 15 kilos de una vivienda del Barrio 28 de Agosto. La filmación permitió a la policía identificarlo y, en un allanamiento realizado días después en el Barrio Orión II, recuperar tanto el tubo como la ropa que usaba al momento del hecho.

La defensa del acusado acordó con el fiscal Salvio una pena de 45 días de prisión efectiva, que la jueza de Garantías Victoria Belén Aguilera homologó. Barros Castro fue trasladado directamente al Penal de Chimbas, además de restituirse la garrafa a su dueño.

Similitudes procesales, resultados opuestos

Ambos imputados reconocieron los hechos, ambos pasaron por juicios abreviados y en los dos casos hubo pruebas contundentes. Sin embargo, la naturaleza de los delitos —con violencia física y amenazas en un caso, y un hurto sin contacto directo en el otro— condujo a resoluciones diferentes.

Mientras Soria quedó en libertad con restricciones, Barros Castro deberá cumplir su pena en prisión.