En un juicio de formato abreviado, la Justicia condenó este jueves a Francisco Ruiz a dos años de prisión en suspenso por la muerte del exciclista profesional Juan José “Yaya” Gómez, fallecido en un siniestro vial ocurrido el pasado 8 de julio en Avenida Rawson, en Capital. El fallo también establece cinco años de inhabilitación para conducir, por lo que el acusado continuará en libertad.
Dos años de prisión en suspenso para el conductor que atropelló a "Yaya" Gómez
