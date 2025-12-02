"
Dos años de prisión en suspenso para el conductor que atropelló a "Yaya" Gómez

Francisco Ruiz fue condenado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por el choque en el que murió el exciclista Juan José “Yaya” Gómez. El fallo se dictó en juicio abreviado.

En un juicio de formato abreviado, la Justicia condenó este jueves a Francisco Ruiz a dos años de prisión en suspenso por la muerte del exciclista profesional Juan José “Yaya” Gómez, fallecido en un siniestro vial ocurrido el pasado 8 de julio en Avenida Rawson, en Capital. El fallo también establece cinco años de inhabilitación para conducir, por lo que el acusado continuará en libertad.

La resolución fue homologada por el juez Federico Rodríguez, luego del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa. “Se trata de una pena condicional, por lo que el imputado no cumplirá prisión efectiva”, explicaron fuentes judiciales al confirmar el resultado del proceso.

Un siniestro que terminó con la vida del exciclista

El caso se inició aquella tarde del 8 de julio, cuando ambos vehículos —la moto Corven 250 cc que conducía Gómez y el Peugeot 505 de Ruiz— circulaban en dirección norte–sur por Avenida Rawson. En el cruce con calle El Salvador, Ruiz realizó un giro en U intempestivo y antirreglamentario, impactando de lleno contra la moto.

El choque provocó que Gómez saliera despedido y cayera varios metros adelante. El exciclista falleció en el lugar, según indicaron las fuentes del caso. Dos testigos aseguraron haber escuchado el estruendo y presenciado la secuencia del impacto.

Tras el siniestro, Ruiz fue detenido y pasó algunos días preso, aunque luego siguió el proceso en libertad.

El avance de la investigación

Durante la pesquisa, se incorporaron informes viales y toxicológicos. Uno de los datos incluidos en la causa es que Gómez tenía 0,67 gramos de alcohol en sangre, un valor prohibido para conducir motocicletas. En tanto, el test de alcoholemia practicado a Ruiz arrojó resultado negativo.

Con casi cinco meses de investigación, Ruiz aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. El fiscal Iván Grassi acordó la pena junto a la defensa, y el juez Rodríguez dio por concluido el proceso. La condena fue por homicidio culposo por conducción imprudente.

De esta manera, se cierra la causa penal por la muerte de una figura reconocida del ciclismo sanjuanino, mientras que el condenado no irá al Penal debido al carácter condicional de la sentencia.

