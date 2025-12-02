Dos años de prisión en suspenso para el conductor que atropelló a "Yaya" Gómez

El choque provocó que Gómez saliera despedido y cayera varios metros adelante. El exciclista falleció en el lugar, según indicaron las fuentes del caso. Dos testigos aseguraron haber escuchado el estruendo y presenciado la secuencia del impacto.

Tras el siniestro, Ruiz fue detenido y pasó algunos días preso, aunque luego siguió el proceso en libertad.

El avance de la investigación

Durante la pesquisa, se incorporaron informes viales y toxicológicos. Uno de los datos incluidos en la causa es que Gómez tenía 0,67 gramos de alcohol en sangre, un valor prohibido para conducir motocicletas. En tanto, el test de alcoholemia practicado a Ruiz arrojó resultado negativo.

Con casi cinco meses de investigación, Ruiz aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. El fiscal Iván Grassi acordó la pena junto a la defensa, y el juez Rodríguez dio por concluido el proceso. La condena fue por homicidio culposo por conducción imprudente.

De esta manera, se cierra la causa penal por la muerte de una figura reconocida del ciclismo sanjuanino, mientras que el condenado no irá al Penal debido al carácter condicional de la sentencia.