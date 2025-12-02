"
Un año de prisión en suspenso para tres hombres que abusaron de sus sobrinas

Tres hombres fueron condenados a un año de prisión en suspenso por abusar de dos niñas de su familia. El caso se conoció cuando las víctimas se animaron a contarlo en la escuela.

La Justicia sanjuanina dictó este martes una condena en un caso de abuso sexual intrafamiliar que involucró a un tío y dos primos de las víctimas. Los tres acusados admitieron los hechos y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el juez Eugenio Maximiliano Barbera, quien impuso una pena de un año de prisión en suspenso.

La investigación, dirigida por el fiscal Mariano Juárez Prieto, se inició después de que las niñas —hoy de 13 años— se animaran a relatar en el ámbito escolar lo que estaban sufriendo. Ese testimonio activó de inmediato los protocolos de protección y derivó en una pesquisa que confirmó los episodios de abuso.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, los responsables fueron dos primos, ambos mayores de edad, y el tío de las niñas, quien además es padre de los jóvenes. Durante la instrucción, se determinó que los abusos se repetían desde hacía tiempo y coincidían con momentos en que las menores quedaban al cuidado de los adultos, incluso durante reuniones familiares.

Los tres imputados —identificados únicamente como M.A.O., A.S.O. y M.J.O. para preservar la identidad de las víctimas— reconocieron su culpabilidad. En la audiencia, admitieron haber incurrido en manoseos y frases obscenas, tal como quedó acreditado en el expediente. Uno de ellos pertenece a la Policía de San Juan. Fueron representados por los abogados Ernesto Lloveras y Laura Reus.

El proceso se cerró con la homologación del acuerdo abreviado. La pena, al ser en suspenso, no implica prisión efectiva. Sin embargo, fija antecedentes y condiciones que deberán cumplir para evitar futuros incumplimientos.

El caso también incluyó un episodio adicional: la madre de una de las niñas intentó denunciar al mayor de los acusados por un hecho ocurrido cuando ella tenía 13 años, pero el juez Barbera desestimó la presentación por estar prescripta.

La intervención temprana del ámbito escolar resultó determinante para que la causa llegara a la Justicia. “Las menores se animaron a relatar los hechos en la escuela”, indicaron fuentes judiciales, destacando que ese fue el punto de inflexión que permitió activar los mecanismos de protección.

