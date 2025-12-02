La Justicia sanjuanina dictó este martes una condena en un caso de abuso sexual intrafamiliar que involucró a un tío y dos primos de las víctimas. Los tres acusados admitieron los hechos y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el juez Eugenio Maximiliano Barbera, quien impuso una pena de un año de prisión en suspenso.
Un año de prisión en suspenso para tres hombres que abusaron de sus sobrinas
