Condenan a 6 años de prisión a una mujer por narcotráfico

Durante el operativo, efectivos del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan secuestraron 400 gramos de cocaína, $426.000, varios teléfonos celulares y una balanza digital, elementos considerados relevantes para la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta venta de estupefacientes en la zona. A partir de allí, se realizaron diversas tareas de inteligencia que derivaron en el procedimiento que culminó con la detención de la acusada.