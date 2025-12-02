"
Condenan a 6 años de prisión a una mujer por narcotráfico

Rocío Reyes fue detenida en agosto durante un operativo en una vivienda del barrio Laguna. En el lugar, encontraron 400 gramos de cocaína. La mujer había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria en 2024

La Justicia Federal dictó una condena de 6 años de prisión contra Rocío del Valle Reyes, tras considerarla responsable de delitos vinculados al narcotráfico en el departamento de Rivadavia. La mujer, que ya contaba con una sentencia previa por infracción a la Ley 23.737, fue detenida en agosto durante un allanamiento realizado en su domicilio del barrio Laguna.

Durante el operativo, efectivos del Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan secuestraron 400 gramos de cocaína, $426.000, varios teléfonos celulares y una balanza digital, elementos considerados relevantes para la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta venta de estupefacientes en la zona. A partir de allí, se realizaron diversas tareas de inteligencia que derivaron en el procedimiento que culminó con la detención de la acusada.

Reyes había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria en 2024, pero este fue revocado tras el nuevo hecho delictivo. Además, según la investigación, su hija también estaría involucrada en las maniobras ilícitas, lo que agrava la situación judicial de la condenada.

La mujer permanecerá alojada bajo custodia federal mientras continúa el proceso y se ejecuta la pena impuesta.

