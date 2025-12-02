La Justicia Federal dictó una condena de 6 años de prisión contra Rocío del Valle Reyes, tras considerarla responsable de delitos vinculados al narcotráfico en el departamento de Rivadavia. La mujer, que ya contaba con una sentencia previa por infracción a la Ley 23.737, fue detenida en agosto durante un allanamiento realizado en su domicilio del barrio Laguna.
Condenan a 6 años de prisión a una mujer por narcotráfico
Rocío Reyes fue detenida en agosto durante un operativo en una vivienda del barrio Laguna. En el lugar, encontraron 400 gramos de cocaína. La mujer había obtenido el beneficio de prisión domiciliaria en 2024