Un violento intento de robo terminó con un detenido este sábado en el departamento de San Martín. Un hombre de 40 años, identificado como Diego Armando Montiveros, fue arrestado por personal policial luego de ser sorprendido dentro de una finca ubicada sobre calle Rodríguez, sin número.
Diego Armando detenido: intentó robar, intentó escapar pero no pudo
