Diego Armando detenido: intentó robar, intentó escapar pero no pudo

De acuerdo con la denuncia, Montiveros fue descubierto por dos hombres que se encontraban en el lugar y lo vieron manipulando la reja de la ventana trasera del inmueble, presuntamente con intenciones de ingresar. Al verse descubierto, el sospechoso intentó escapar y se produjo un forcejeo. Durante la pelea, el hombre habría intentado agredir a los propietarios con un objeto de hierro y, en medio del enfrentamiento, derribó una pared perimetral de madera.

Minutos más tarde, tras el llamado de alerta al 911, la policía llegó al lugar y logró reducirlo. Montiveros fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó detenido a disposición de la justicia.