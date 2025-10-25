"
Diego Armando detenido: intentó robar, intentó escapar pero no pudo

Un hombre de 40 años fue detenido tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una finca en San Martín. Forcejeó con los dueños, rompió una pared y fue capturado por la policía.

Un violento intento de robo terminó con un detenido este sábado en el departamento de San Martín. Un hombre de 40 años, identificado como Diego Armando Montiveros, fue arrestado por personal policial luego de ser sorprendido dentro de una finca ubicada sobre calle Rodríguez, sin número.

De acuerdo con la denuncia, Montiveros fue descubierto por dos hombres que se encontraban en el lugar y lo vieron manipulando la reja de la ventana trasera del inmueble, presuntamente con intenciones de ingresar. Al verse descubierto, el sospechoso intentó escapar y se produjo un forcejeo. Durante la pelea, el hombre habría intentado agredir a los propietarios con un objeto de hierro y, en medio del enfrentamiento, derribó una pared perimetral de madera.

Minutos más tarde, tras el llamado de alerta al 911, la policía llegó al lugar y logró reducirlo. Montiveros fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

El hecho quedó bajo la intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Emiliano Usin, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad del acusado y los daños ocasionados en la propiedad.

