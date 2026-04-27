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Tristeza por la partida de Dieguito, el niño que la luchó hasta el final

Tenía 12 años y enfrentaba una enfermedad oncológica. Su historia movilizó a toda la comunidad, que hoy lo despide con profundo dolor.

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Diego Ramón Sosa, el niño de 12 años que durante meses había peleado contra una enfermedad oncológica y cuya historia había logrado atravesar a toda la comunidad.

“Dieguito”, como lo llamaban quienes lo conocían y también quienes lo acompañaron a la distancia, transitaba un tratamiento largo, duro, de esos que no dan respiro. Había pasado por varias sesiones de quimioterapia, con internaciones que se extendían durante días y un desgaste físico que, con el tiempo, se hacía cada vez más evidente.

En las últimas semanas, su cuadro se había complicado. A la enfermedad de base se le sumaron otros problemas que hicieron más difícil el proceso: desajustes en los niveles de glucosa que obligaron a aplicar insulina y una infección bacteriana vinculada al catéter que terminó por agravar su estado.

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Pero la historia de Dieguito no se limitaba a lo médico. Su familia también atravesó momentos complejos para poder sostener el tratamiento. En más de una oportunidad expusieron dificultades con la cobertura de la obra social Panaderos Omega Salud, lo que los llevó a pedir ayuda y buscar respuestas para no interrumpir la atención.

En ese escenario, la solidaridad apareció como un sostén. Vecinos, amigos y personas que se fueron enterando de su situación comenzaron a organizarse para colaborar. Una de las acciones más visibles fue una venta de empanadas, realizada a fines de febrero, que buscó reunir fondos y acompañar a la familia en medio de la incertidumbre.

Con el paso del tiempo, Dieguito se convirtió en mucho más que un nombre. Fue una historia que interpeló, que generó empatía y que unió a muchos en un mismo gesto: acompañar.

Su muerte deja un vacío difícil de explicar. En las redes sociales, los mensajes de despedida se multiplicaron, reflejando el impacto que tuvo su historia. Hoy, ese acompañamiento vuelve a hacerse presente, esta vez para abrazar a su familia en medio del dolor.

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