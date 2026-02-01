"
Ruta 12 restringida por trabajos de limpieza: ¿Cuándo se habilita el paso a Zonda?

La Ruta Provincial 12 permanece con restricciones por tareas de limpieza, mientras que en Ullum se pide precaución por sedimentos en los badenes.

Luego de las intensas lluvias que afectaron los departamentos del oeste sanjuanino, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mantiene un operativo especial para restablecer la plena circulación en los accesos a Zonda y Ullum. Equipos pesados trabajan en la remoción de material para garantizar la seguridad de los conductores.

Estado de los accesos principales:

  • Ruta Provincial 12 (Zonda): Actualmente, en el tramo que comprende el Jardín de los Poetas, Calle Las Moras y Calle San Martín, se encuentran operando máquinas de la DPV. Según las previsiones oficiales, se estima que la ruta quedará totalmente habilitada al mediodía, una vez finalizadas las tareas de despeje.

  • Ruta Provincial 60 (Ullum): El camino se encuentra transitable, aunque las autoridades solicitan circular con máxima precaución, especialmente en la zona de badenes, debido a la presencia de material de arrastre (piedras y lodo) sobre la calzada.

  • Ruta Provincial 436: También se encuentra transitable con precaución por la humedad en el asfalto y posibles restos de sedimento.

Se recomienda a los usuarios que planeen viajar hacia estos departamentos esperar a que se normalicen los trabajos de limpieza y, en todos los casos, respetar las indicaciones del personal vial apostado en las rutas.

