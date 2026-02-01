Luego de las intensas lluvias que afectaron los departamentos del oeste sanjuanino, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mantiene un operativo especial para restablecer la plena circulación en los accesos a Zonda y Ullum. Equipos pesados trabajan en la remoción de material para garantizar la seguridad de los conductores.
Ruta 12 restringida por trabajos de limpieza: ¿Cuándo se habilita el paso a Zonda?
La Ruta Provincial 12 permanece con restricciones por tareas de limpieza, mientras que en Ullum se pide precaución por sedimentos en los badenes.