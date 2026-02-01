Ruta 12 restringida por trabajos de limpieza: ¿Cuándo se habilita el paso a Zonda?

Estado de los accesos principales:

Ruta Provincial 12 (Zonda): Actualmente, en el tramo que comprende el Jardín de los Poetas, Calle Las Moras y Calle San Martín, se encuentran operando máquinas de la DPV. Según las previsiones oficiales, se estima que la ruta quedará totalmente habilitada al mediodía, una vez finalizadas las tareas de despeje.

Ruta Provincial 60 (Ullum): El camino se encuentra transitable, aunque las autoridades solicitan circular con máxima precaución, especialmente en la zona de badenes, debido a la presencia de material de arrastre (piedras y lodo) sobre la calzada.