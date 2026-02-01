Tras las persistentes lluvias que azotaron la provincia, el Gobierno de San Juan desplegó un operativo integral unificando la labor de todos los ministerios provinciales. Durante el sábado 31 de enero y este domingo 1 de febrero, las cuadrillas oficiales trabajaron en territorio para contener a los damnificados por las crecientes.
Operativo: el Gobierno asiste coordinadamente a12 departamentos
En un operativo integral que abarcó 12 departamentos, se brindó asistencia durante todo el fin de semana. El monitoreo continúa ante la vigencia del alerta meteorológico.