Operativo: el Gobierno asiste coordinadamente a12 departamentos

lluvia 1

Las intervenciones de asistencia directa se focalizaron en los siguientes departamentos:

Zona Centro y alrededores: Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson y Rivadavia.

Zona Este y Sur: Caucete, Angaco, 9 de Julio, San Martín, 25 de Mayo y Pocito.

Zona Norte: Albardón.

De acuerdo al protocolo de emergencia establecido, los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente en toda la provincia. Las autoridades recordaron que el operativo seguirá activo mientras se mantenga el alerta meteorológico, garantizando la entrega de recursos y el relevamiento de daños en las viviendas más vulnerables.