"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Gobierno

Operativo: el Gobierno asiste coordinadamente a12 departamentos

En un operativo integral que abarcó 12 departamentos, se brindó asistencia durante todo el fin de semana. El monitoreo continúa ante la vigencia del alerta meteorológico.

Tras las persistentes lluvias que azotaron la provincia, el Gobierno de San Juan desplegó un operativo integral unificando la labor de todos los ministerios provinciales. Durante el sábado 31 de enero y este domingo 1 de febrero, las cuadrillas oficiales trabajaron en territorio para contener a los damnificados por las crecientes.

lluvia 1

Las intervenciones de asistencia directa se focalizaron en los siguientes departamentos:

  • Zona Centro y alrededores: Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson y Rivadavia.

  • Zona Este y Sur: Caucete, Angaco, 9 de Julio, San Martín, 25 de Mayo y Pocito.

  • Zona Norte: Albardón.

De acuerdo al protocolo de emergencia establecido, los equipos técnicos mantienen un monitoreo permanente en toda la provincia. Las autoridades recordaron que el operativo seguirá activo mientras se mantenga el alerta meteorológico, garantizando la entrega de recursos y el relevamiento de daños en las viviendas más vulnerables.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar