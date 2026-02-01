Carlos Alcaraz campeón del Abierto de Australia: venció a Djokovic y completó el Grand Slam

En una batalla que se extendió durante tres horas y cuatro minutos, el murciano supo reponerse de un comienzo adverso para terminar imponiéndose con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. Con esta victoria, Alcaraz se convirtió, a sus 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam en estas condiciones.

La vitrina completa y el número 1 para Carlos Alcaraz

Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano, el único "grande" que le faltaba. Con este trofeo, el joven maravilla acumula ahora siete títulos de Grand Slam: suma este éxito a los dos que ya ostentaba en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos.