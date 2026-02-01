El tenis mundial se rinde nuevamente ante Carlos Alcaraz. El español logró el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic y consiguió un hito trascendental para su carrera: completó la colección de los cuatro torneos de Grand Slam.
Carlos Alcaraz campeón del Abierto de Australia: venció a Djokovic y completó el Grand Slam
El español derrotó al serbio en una final apasionante por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. A sus 22 años, Carlos Alcaraz sumó el séptimo título grande de su carrera.