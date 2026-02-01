La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional en todos los aeropuertos del país para el próximo lunes 2 de febrero, una medida que podría paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas y provocar cancelaciones y demoras en los vuelos. La huelga comenzará a regir desde la medianoche y alcanzará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Lunes 2 de febrero: anunciaron paro en todos los aeropuertos del país
La medida de fuerza fue convocada por ATE y podría afectar la operatoria en más de 27 terminales aéreas. El gremio denuncia el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado.