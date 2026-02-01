Lunes 2 de febrero: anunciaron paro en todos los aeropuertos del país

El conflicto se originó a partir de la denuncia del gremio por el incumplimiento de un aumento salarial previamente acordado y la falta de pago de haberes. Según ATE, la decisión del Poder Ejecutivo de retrotraer las actualizaciones paritarias derivó en una situación de incertidumbre financiera para el personal del sector.

La medida de fuerza involucrará a áreas operativas clave como control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo. Desde el sindicato indicaron que solo se garantizarán los servicios vinculados a vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos. En paralelo, ATE mantiene el estado de asamblea permanente y no descarta quites de colaboración previos al lunes.