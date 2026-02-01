"
Lunes 2 de febrero: anunciaron paro en todos los aeropuertos del país

La medida de fuerza fue convocada por ATE y podría afectar la operatoria en más de 27 terminales aéreas. El gremio denuncia el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional en todos los aeropuertos del país para el próximo lunes 2 de febrero, una medida que podría paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas y provocar cancelaciones y demoras en los vuelos. La huelga comenzará a regir desde la medianoche y alcanzará a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El conflicto se originó a partir de la denuncia del gremio por el incumplimiento de un aumento salarial previamente acordado y la falta de pago de haberes. Según ATE, la decisión del Poder Ejecutivo de retrotraer las actualizaciones paritarias derivó en una situación de incertidumbre financiera para el personal del sector.

La medida de fuerza involucrará a áreas operativas clave como control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo. Desde el sindicato indicaron que solo se garantizarán los servicios vinculados a vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos. En paralelo, ATE mantiene el estado de asamblea permanente y no descarta quites de colaboración previos al lunes.

Desde la conducción nacional del gremio responsabilizaron a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por las consecuencias del paro, y advirtieron que los incumplimientos en las negociaciones salariales generan mayor precarización e inestabilidad en el sistema aeronáutico.

