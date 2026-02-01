Ni el agua ni las inclemencias climáticas pudieron frenar la pasión de los corredores. Bajo una lluvia torrencial, se llevó adelante la Night Run San Juan, un evento que transformó la fisonomía de la Avenida Circunvalación con cientos de frontales iluminando el asfalto mojado.
Pura garra: cientos de runners iluminaron la Circunvalación bajo un diluvio
A pesar de la intensa y torrencial lluvia, se realizó la primera edición de la carrera nocturna que recorrió la Avenida Circunvalación. Paula Yacante y Marcos Arce se quedaron con el primer puesto en los 17k.