Pura garra: cientos de runners iluminaron la Circunvalación bajo un diluvio

A pesar de la intensa y torrencial lluvia, se realizó la primera edición de la carrera nocturna que recorrió la Avenida Circunvalación. Paula Yacante y Marcos Arce se quedaron con el primer puesto en los 17k.

Ni el agua ni las inclemencias climáticas pudieron frenar la pasión de los corredores. Bajo una lluvia torrencial, se llevó adelante la Night Run San Juan, un evento que transformó la fisonomía de la Avenida Circunvalación con cientos de frontales iluminando el asfalto mojado.

La competencia, organizada por Adventure Pro con el apoyo del Gobierno local, tuvo su epicentro en Yacopini Nissan. Desde las 20:00 hs en punto, los atletas largaron las distancias de 2k, 8k y 17k, desafiando un clima que hizo de esta primera edición una verdadera epopeya deportiva.

Los ganadores de la noche

La distancia mayor de 17k tuvo una definición vibrante, con los siguientes atletas en lo más alto del podio:

Podio Masculino (17k):

  • Marcos Arce – 58:31

  • Nelson Pérez – 59:43

  • Rubén Tapia – 1:03:49

  • Fernando Ripalta – 1:05:27

  • Bernardo Castro – 1:06:17

Podio Femenino (17k):

  • Paula Yacante – 1:11:34

  • Micaela Palomo – 1:13:32

  • Lucila Robledo – 1:15:04

  • Gabriela Moya – 1:17:21

  • Yanina Trigo – 1:17:24

