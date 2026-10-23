"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Capital

Detuvieron en Capital a una mujer con cocaína que debía cumplir arresto domiciliario

La mujer, de apellido Martín y de 35 años, llevaba 47 gramos de cocaína fraccionada y dinero en efectivo. Tenía una condena por tenencia de drogas desde 2024 y debía permanecer en su domicilio.

Una mujer de 35 años fue detenida en Capital luego de que la Policía encontrara cocaína entre sus pertenencias. La sospechosa, identificada de apellido Martín, debía cumplir arresto domiciliario por una condena vinculada a la tenencia de drogas dictada en 2024.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles Entre Ríos y Mary Graham, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central y de Motorizada I observaron a la mujer mientras ocasionaba disturbios en la vía pública.

Al intentar entrevistarla, la sospechosa escapó a pie, pero fue interceptada a pocos metros. Durante el procedimiento, exhibió un morral en cuyo interior llevaba dos bolsas con una sustancia blanca compactada, otras 10 bolsitas con la sustancia fraccionada y dinero en efectivo.

Te puede interesar...

Ante la situación y el riesgo generado por personas que arrojaban piedras contra los efectivos, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría Segunda para continuar con las actuaciones.

En la dependencia policial, personal de Drogas Ilegales realizó una prueba de campo sobre la sustancia secuestrada. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 47 gramos.

Tras las verificaciones correspondientes, los efectivos constataron que Martín registraba una condena por tenencia de estupefacientes del año 2024 y que debía cumplir arresto domiciliario.

En la causa interviene la UFI Federal San Juan por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La Fiscalía dispuso que la mujer quedara vinculada a la investigación.

Temas

Te puede interesar