Una mujer de 35 años fue detenida en Capital luego de que la Policía encontrara cocaína entre sus pertenencias. La sospechosa, identificada de apellido Martín, debía cumplir arresto domiciliario por una condena vinculada a la tenencia de drogas dictada en 2024.
Detuvieron en Capital a una mujer con cocaína que debía cumplir arresto domiciliario
La mujer, de apellido Martín y de 35 años, llevaba 47 gramos de cocaína fraccionada y dinero en efectivo. Tenía una condena por tenencia de drogas desde 2024 y debía permanecer en su domicilio.