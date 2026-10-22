Piden cuatro años de prisión para tres policías por apremios ilegales

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del debate, que estará a cargo de un tribunal unipersonal.

Una bicicleta, una detención y una grave lesión

Según la acusación, el episodio ocurrió el 19 de agosto de 2024, cuando los efectivos interceptaron a Ochoa Capdevila porque sospechaban que la bicicleta en la que circulaba era robada. Sin embargo, el rodado había sido ganado por su madre en un sorteo por el Día de las Infancias.

El joven había salido a comprar galletas para su hija y, asustado por la intervención policial, intentó escapar. Tras tropezar con un niño y caer, fue alcanzado por los uniformados, quienes lo esposaron y, de acuerdo con la fiscalía, lo golpearon en el suelo. Uno de los puntapiés le habría provocado una doble fractura de mandíbula.

Cuando su madre, Paola Capdevila, llegó para explicar el origen de la bicicleta, también terminó detenida por una contravención, siempre según la reconstrucción fiscal.

El audio que complicó a los uniformados

Uno de los elementos centrales de la investigación fue un audio de WhatsApp recuperado de los teléfonos secuestrados. En el mensaje, atribuido al cabo Díaz, se escucha una indicación para modificar el acta al conocer la gravedad de la lesión del joven: “No mirá, cambiemos el acta, porque esto trae… dice que tiene una fisura en la mandíbula”.

La fiscalía sostiene que los efectivos elaboraron una versión falsa según la cual Ochoa los había atacado con una navaja y había sido agredido por vecinos. Esa hipótesis habría sido utilizada para justificar el procedimiento y las lesiones.

Sin embargo, los testimonios de vecinos descartaron que hubiera existido una agresión colectiva, mientras que una pericia caligráfica indicó que Paredes habría falsificado la firma de Díaz en documentación oficial.

Los informes médicos establecieron que el joven sufrió lesiones que demandaron una cirugía reconstructiva y una incapacidad estimada en 120 días. También se consignaron secuelas de estrés postraumático.

En julio de este año, Ochoa Capdevila volvió a ser noticia por un procedimiento policial en Rawson. Fue aprehendido junto con un adolescente de 17 años tras una denuncia por la sustracción de elementos de un domicilio del barrio Palmares del Cerro.

En ese operativo se recuperaron un bidet y una fumigadora. La causa contra Ochoa quedó encuadrada como presunto robo doblemente agravado por escalamiento y por la participación de un menor, mientras que para el adolescente se inició un sumario por tentativa de robo.

Ese expediente es distinto del proceso que ahora llegará a juicio contra los tres policías. La causa por el procedimiento de 2024 deberá determinar las responsabilidades de los uniformados frente a las acusaciones de violencia y encubrimiento.