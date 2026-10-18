"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

Cronograma de desratización y atención de reclamos en Capital

La Capital continúa con los operativos de desratización y atención de reclamos en distintos sectores.

Del martes 20 al viernes 23 de octubre, la Municipalidad de la Capital llevará adelante tareas de desratización en diferentes cuadrantes urbanos, con intervenciones en turnos mañana y tarde y atención de solicitudes particulares de los vecinos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Servicios y Ambiente, continúa desarrollando su programa de desratización y control de plagas en distintos sectores de Capital, con el objetivo de fortalecer las condiciones de higiene, salubridad y prevención en los espacios urbanos.

Las tareas se realizarán del martes 20 al viernes 23 de octubre, mediante un cronograma organizado en turnos mañana y tarde, que contempla intervenciones en diferentes cuadrantes de la Ciudad y la atención de pedidos particulares ingresados a través del Sistema de Reclamos Municipal.

Te puede interesar...

Cronograma de trabajos – Turno mañana

Martes 20 y viernes 23 de octubre: se atenderán pedidos particulares realizados por los vecinos a través del Sistema de Reclamos Municipal.

Miércoles 21 de octubre: las tareas de desratización se desarrollarán en el cuadrante comprendido por las calles 9 de Julio, avenida España, Ignacio de la Roza y avenida Alem, incluyendo las calles internas.

Jueves 22 de octubre: los operativos continuarán en el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, avenida España, 25 de Mayo y avenida Alem, junto con las calles internas.

Cronograma de trabajos – Turno tarde

Martes 20 y viernes 23 de octubre: se destinará la jornada a la atención de solicitudes particulares ingresadas mediante el Sistema de Reclamos Municipal.

Miércoles 21 de octubre: se realizarán tareas de desratización en el cuadrante comprendido por 9 de Julio, avenida Alem, Ignacio de la Roza y Entre Ríos, incluyendo las calles internas.

Jueves 22 de octubre: los trabajos se concentrarán en el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, avenida Alem, 25 de Mayo y Entre Ríos, además de las calles internas.

Temas

Te puede interesar