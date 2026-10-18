Cronograma de desratización y atención de reclamos en Capital

Cronograma de trabajos – Turno mañana

Martes 20 y viernes 23 de octubre: se atenderán pedidos particulares realizados por los vecinos a través del Sistema de Reclamos Municipal.

Miércoles 21 de octubre: las tareas de desratización se desarrollarán en el cuadrante comprendido por las calles 9 de Julio, avenida España, Ignacio de la Roza y avenida Alem, incluyendo las calles internas.

Jueves 22 de octubre: los operativos continuarán en el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, avenida España, 25 de Mayo y avenida Alem, junto con las calles internas.

Cronograma de trabajos – Turno tarde

Martes 20 y viernes 23 de octubre: se destinará la jornada a la atención de solicitudes particulares ingresadas mediante el Sistema de Reclamos Municipal.

Miércoles 21 de octubre: se realizarán tareas de desratización en el cuadrante comprendido por 9 de Julio, avenida Alem, Ignacio de la Roza y Entre Ríos, incluyendo las calles internas.

Jueves 22 de octubre: los trabajos se concentrarán en el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, avenida Alem, 25 de Mayo y Entre Ríos, además de las calles internas.